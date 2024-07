Großbritannien will Verbrenner-Verbot wieder auf 2030 vorziehen

Das britische Portal Fleet News berichtete als erster darüber und erklärte, der Plan sei nicht Teil der Rede des Königs, in der traditionell die Gesetzesvorhaben der Regierung vorgestellt werden. Dennoch bestätigte das Verkehrsministerium (DfT) gegenüber Fleet News, dass es zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten bekannt geben wird.

In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass sich das DfT bisher nur auf „Autos“ bezogen hat, so dass unklar ist, ob die neue Frist auch für Kleintransporter gelten könnte oder nicht. Es bleibt auch abzuwarten, wie sich die Änderung der Politik auf Plug-in-Hybride und andere Hybridautos auswirken wird. Die ursprüngliche Gesetzgebung sah vor, dass Hybride, die „eine beträchtliche Strecke fahren können, ohne dass Kohlenstoff aus dem Auspuff austritt“, bis 2035 zugelassen werden sollten.

Im vergangenen September verschob der ehemalige britische Premierminister Rishi Sunak (Tories) das geplante Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor von 2030 auf 2035 und begründete dies mit den hohen Kosten für Familien und kleine Unternehmen. Nur wenige Tage später kündigte die Regierung jedoch an, dass sie an den zuvor festgelegten Zielen für Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren festhalten werde. Das so genannte ZEV-Mandat („Zero Emission Vehicle“) besagt, dass seit Januar dieses Jahres lokal emissionsfreie Autos mindestens 22 Prozent des Gesamtabsatzes eines Herstellers ausmachen müssen. Für Kleintransporter gibt es eine Zielvorgabe von zehn Prozent. Die Quote wird bis 2030 auf 80 Prozent für Pkw und 70 Prozent für neue Transporter steigen. Bis 2035 müssen alle verkauften Neufahrzeuge elektrisch sein.

Die Verschiebung des Ausstiegsdatums bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der ZEV-Mandate stieß bei den Automobilherstellern auf Kritik. Ein namentlich nicht genannter Automobilhersteller erklärte damals gegenüber der BBC, dass es für die Unternehmen schwieriger wäre, Elektrofahrzeuge zu verkaufen, wenn sie gezwungen wären, das Ziel für den Verkauf von Elektrofahrzeugen zu erreichen, während das Verbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge verschoben würde.

Die Labour-Partei, die jetzt im Vereinigten Königreich an die Macht gekommen ist, hatte bereits während des Wahlkampfs angekündigt, dass sie die ursprüngliche Frist bis 2030 wiederherstellen würde. Der Schritt ist also keine große Überraschung.

„Wir gratulieren Sir Keir Starmer und der Labour-Partei zu ihrem Wahlerfolg. Das Bekenntnis der neuen Regierung zu einer Industriestrategie und ihr bereits veröffentlichter Plan für den Automobilsektor können die Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes stärken, die Handelsbeziehungen verbessern und die Verbraucher unterstützen“, sagt Mike Hawes, SMMT Chief Executive nach der Wahl. „Die Industrie ist von grundlegender Bedeutung für das Erreichen der Netto-Nullrunde, die unter den richtigen Bedingungen das notwendige Wachstum für die Wirtschaft bringen wird. Wir wollen nun unsere produktive Partnerschaft mit der Regierung fortsetzen, um den langfristigen Erfolg des Sektors und all derer zu sichern, die für ihre Mobilität, ihre Dienstleistungen und ihren Lebensunterhalt auf ihn angewiesen sind.“

Die Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT), die die Interessen der britischen Automobilindustrie unterstützt und fördert, berichtete kürzlich, dass Batterie-elektrische Autos im Juni einen Marktanteil von 19 Prozent erreicht haben, den höchsten monatlichen Marktanteil in Großbritannien seit Dezember 2023. Und im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die BEV-Verkäufe um 7,4 Prozent.

fleetnews.co.uk, smmt.co.uk (Verkaufszahlen)

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf electrive.com erschienen.