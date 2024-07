Zeekr erwägt Produktion in Europa

Alle aus China in die EU importierten Fahrzeuge von Zeekr werden seit Anfang Juli mit einem Sonderzoll von 19,9 Prozent belegt, der zum regulären Zoll von 10 Prozent hinzu kommt. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der jungen High-End-Marke aus dem Geely-Konzern deutlich ein. Die Entscheidung darüber, ob der Zoll endgültig eingeführt wird, soll im November fallen.

„Wir arbeiten aktiv an der Lokalisierung in Europa und werden zu gegebener Zeit eine Ankündigung machen“, sagte Andy An, Chief Executive Officer von Zeekr, in einem Interview mit Bloomberg News.

Ein Vorteil für Zeekr gegenüber anderen chinesischen Herstellern: Der Mutterkonzern Geely ist bereits seit Jahren in Europa aktiv und ist seit 2010 der Eigentümer des schwedischen Herstellers Volvo. Gemeinsam mit Volvo hat Geely zudem auch die Elektromarke Polestar lanciert. Außerdem hat Geely 2022 die Hälfte von Smart gekauft und betreibt die Marke nun im Joint Venture mit Mercedes-Benz.

Durch die starke Europa-Präsenz von Geely kann Zeekr auf die Ressourcen von Geely in der EU zugreifen. Konkret wäre es daher denkbar, dass künftig Zeekr-Fahrzeuge in den Fabriken von Volvo in Schweden und Belgien gebaut werden. Auch verfügt Geely über einen Standort der Tochter London Electric Vehicle in Großbritannien. Das Unternehmen stellt die berühmten Londoner Taxis her, möchte aber nach einer Neuausrichtung auch in anderen Segmenten mitmischen.

Bezüglich der neue Zölle der EU und auch der USA sagte Andy An, der auch Präsident der Geely-Gruppe ist: „Ich persönlich bedauere die Einführung dieser Maßnahmen. Ich halte ihre Entscheidungen für nicht richtig. Sie werden einen gewissen Einfluss auf die internationale Entwicklung von Zeekr haben.“

Derweil beschleunigt Zeekr seine internationale Expansion und will noch in diesem Jahr mit der Auslieferung von Fahrzeugen in Schlüsselmärkten im Nahen Osten, Lateinamerika und Südostasien beginnen. Auch in Japan und Südkorea sollen die Verkäufe im nächsten Jahr anlaufen, so Andy An.

bnnbloomberg.ca