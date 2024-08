BayWa nimmt ersten Deutschlandnetz-Standort in Betrieb

Die BayWa Mobility Solutions GmbH (BMS) hatte sich im vergangenen September bei der Vergabe der Regionallose das „Bayern-Los“ gesichert. Die Deutschlandnetz-Region „Süd-Ost“ besteht aus drei Losen, damit es in der Region mehr als einen Betreiber gibt und kein Monopol. Die für Ladeinfrastruktur zuständige BayWa-Tochter BMS wird im Rahmen des Deutschlandnetzes 20 Schnellladeparks in Bayern in den vorgesehenen Suchräumen bauen. Bei der Vergabe im Herbst hieß es, dass die ersten Standorte Mitte 2024 eröffnet werden sollen.

Das wurde jetzt mit der Anlage in Augsburg erreicht – den finanziellen Schwierigkeiten bei der Muttergesellschaft zum Trotz. Tatsächlich betont BayWa in der Mitteilung, dass die schnelle Inbetriebnahme „auch der engen Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber swa Netze GmbH Augsburg zu verdanken“ sei.

Der Standort selbst liegt im Gewerbegebiet Augsburg, also in einer gut frequentierten Gegend. Das Gewerbegebiet ist über die B17 direkt an die A8 angeschlossen, ist also von dieser wichtigen Verkehrsader in Süddeutschland (Stuttgart – Ulm – München) gut zu erreichen. In der Gubenerstraße betreibt BayWa bereits eine Tankstelle und einen Standort des Kerngeschäfts.

BayWa selbst hebt die drei Meter breiten sowie einen 4,5 Meter breiten Parkplätze (letzgenannter ist barrierefrei), das öffentliche WLAN sowie die Kameraüberwachung für zusätzliche Sicherheit auch in den Abendsstunden hervor. Toiletten oder gastronomische Einrichtungen am Ladepark oder in unmittelbarer Nähe werden in der Mitteilung nicht erwähnt.

„Ich freue mich sehr, dass wir heute den ersten Deutschlandnetz-Ladepark in Bayern eröffnen können“, so Christian Krüger, Geschäftsführer der BayWa Mobility Solutions GmbH bei der Eröffnung. „In enger Zusammenarbeit mit unserem Netzbetreiber swa Netze ist uns hier ein echter Sprint in Sachen Netzanschluss gelungen. Das bekräftigt uns als Newcomer im CPO-Geschäft und zeigt, wie gut die BMS im Markt und in den Kommunen verankert ist.“ Die eigene CPO-Abteilung (Charge Point Operator) hatte BMS erst in diesem Frühjahr gegründet.

Gegen Mitte des Jahres hat der Ausbau des Deutschlandnetzes so langsam etwas Fahrt aufgenommen. Fastned hatte noch als einziger Betreiber kurz vor Weihnachten 2023 den ersten Deutschlandnetz-Standort in Düren (NRW) in Betrieb genommen, danach geschah lange Zeit nichts mehr. Seit Juli haben verschiedene Betreiber Standorte in mehreren Bundesländern in Betrieb genommen oder mit dem Bau begonnen – etwa TotalEnergies in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), Mer in Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz), E.ON in Krumbach (Bayern; noch im Bau, daher ist BayWa der erste Standort Bayerns in Betrieb) und Hochtief/EWE Go in Duderstadt (Niedersachsen).

