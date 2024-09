E.ON organisiert eTruckathon im Vorfeld der IAA Transportation

Dafür hat E.ON verschiedene Fahrzeughersteller und Logistiker eingeladen, darunter Unternehmen wie Daimler Truck, DB Schenker, DHL, Elflein Transport & Logistik, FAUN, Fiege, Gruber Logistics, Hyundai, Hylane, MAN, Renault und Trailer Dynamics. Im Rahmen des eTruckathon gingen zwölf Elektro- und Brennstoffzellen-Lkw auf die Reise, und zwar auf die rund 300 Kilometer lange Strecke zwischen dem E.ON Drive TestingLab in Essen sowie dem IAA-Messegelände in Hannover.

Ziel dabei war es, die Alltagsfähigkeit von Elektro- und Brennstoffzellen-Lkw sowie der dazugehörigen Lade- und Wasserstoffinfrastruktur zu demonstrieren. Die Strecke führte über Autobahnen und Landstraßen und stellte einen praxisnahen Test dar. Obwohl die Reichweite der Trucks für die gesamte Strecke ausreicht, wurden Ladestopps eingeplant, um die Alltagstauglichkeit des Ladens zu demonstrieren.

Marc Spieker, Chief Operating Officer bei E.ON, erklärt: „Mit dem eTruckathon bringen wir die führenden Akteure der Branche zusammen und geben einen praxisnahen Einblick in die aktuellen Möglichkeiten des umweltfreundlichen Schwerlastverkehrs. In vielen Bereichen sind Elektro- und Wasserstoff-Lkw schon heute alltagstauglich. Die Technologien sind vorhanden. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, sie flächendeckend und bezahlbar in den Einsatz zu bringen. Auf Seiten der Industrie warten wir nicht auf diese Zukunft, wir setzen sie einfach um.“

E.ON wird die Ergebnisse des eTruckathon gemeinsam mit den teilnehmenden Unternehmen auf der IAA Transportation in Hannover präsentieren. Vom 16. bis zum 22. September ist E.ON dort mit einem eigenen Stand (Halle 19/20, Stand C52) vertreten. Die Teams des eTruckathon stehen auf der Messe für Fragen rund um das Event und die aktuellen Entwicklungen des elektrischen Schwerlastverkehrs zur Verfügung.

eon.com