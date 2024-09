Initiative für Wechselbatterien in E-Trailern

Die drei beteiligten Unternehmen arbeiten schon länger gemeinsam an elektrifizierten Trailern. Beim schon mehrfach von uns thematisierten eTrailer der Aachener Firma Trailer Dynamics handelt es sich um einen Sattelauflieger mit eigenem Elektroantrieb. Dieser reagiert auf das Fahrverhalten seiner gekoppelten Zugmaschine. Die Idee ist, dass der eTrailer mit seinem Antrieb jenen der Zugmaschine entlastet. Dabei ist der eTrailer nicht nur flexibel mit Zugmaschinen unterschiedlicher Hersteller, sondern auch unterschiedlichen Antriebsarten – egal ob Diesel, Gas, Batterie-elektrisch oder mit Brennstoffzelle – einsetzbar.

Mit DB Schenker hat Trailer Dynamics bereits Feldtests gemacht und Abnahme-Verträge geschlossen. Mit CATL besteht seit 2020 eine vertragliche Zusammenarbeit und auf der IAA Transportation 2022 wurde erstmals die Idee vorgestellt, auch eine Batteriewechsel-Lösung für die eTrailer zu entwickeln. Nun soll unter Regie der drei Unternehmen die „Grundlage für die Entwicklung von Systemen geschaffen werden, die einen schnellen und effizienten Austausch von Batterien ermöglichen“, wie es in einer Mitteilung von DB Schenker heißt. Der Fokus der Initiative liegt dabei auf Europa.

Konkret will CATL für das Projekt seine Batterien an das eTrailer-Konzept anpassen und technische Daten für die Konstruktion der Wechselstationen bereitstellen. Trailer Dynamics sagt zu, die mechanische und elektrische Integration der austauschbaren Batterien in die eTrailer-Systeme zu überwachen und Prototypen von eTrailern zur Prüfung bereitzustellen. DB Schenker wird wiederum geeignete Standorte für die Erprobung der Tauschstationen ermitteln und eine vorausschauende Karte mit potenziellen Standorten in ganz Europa erstellen.

Zunächst beabsichtigen die Partner nun aber erstmal, eine Machbarkeitsstudie für die Einrichtung und Umsetzung von adäquaten Batteriewechselstationen anzustoßen. Auf der bald startenden IAA Transportation 2024 in Hannover wird Trailer Dynamics zudem den Prototyp eines eTrailers mit Wechselakku sowie ein Modell enthüllen, das den gesamten Prozess des Batteriewechsels demonstriert. Davon erhoffen sich die Initiatoren nicht nur Aufmerksamkeit für den Ansatz, sondern auch weitere Mitstreiter. Denn der Kreis beteiligter Unternehmen soll sukzessive „um weitere Logistikunternehmen, Energieversorger und Dienstleister“ erweitert werden, wie es heißt.

Aus Sicht des Trios sind Batteriewechselsysteme für E-Trailer besonders geeignet, da bei diesen eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit, betriebliche Effizienz und geringere Abhängigkeiten von der herkömmlichen Ladeinfrastruktur gefragt sind. Die geschätzte Tauschzeit betrage fünf Minuten, so DB Schenker. Und: „Die Auswahl von mehreren Batteriemodulen je nach erforderlichem Einsatzfall verbessert nicht nur die Effizienz des Logistikprozesses im elektrifizierten Schwerlastverkehr, sondern auch die wirtschaftlichen Parameter.“

Die Zusammenarbeit solle ein starkes Signal an den europäischen Markt senden und das Engagement der beteiligten Unternehmen demonstrieren, die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs voranzutreiben, heißt es weiter. Bei Wolfgang Janda, Executive Vice President von DB Schenker Europe, klingt das so: „Die Batterietausch-Technologie wird eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Ladeinfrastruktur spielen und den Markthochlauf des emissionsfreien Schwerlastverkehrs speziell in Europa unterstützen. Dieses Projekt ist ein klares Bekenntnis von DB Schenker zu einer emissionsarmen und effizienten Transportindustrie in Europa.“

Akin Li, Executive President of Overseas Business von CATL, ergänzt: „Wir freuen uns, unsere Technologie und Erfahrung mit der Branchenkenntnis und dem operativen Know-how von DB Schenker und Trailer Dynamics zu kombinieren, um den Übergang zum emissionsfreien Transport in Europa zu beschleunigen.“

Laut Abdullah Jaber, CEO von Trailer Dynamics, unterstreicht sein Unternehmen mit dem Projekt seine First-Mover-Strategie im Bereich des eTrailer-Ökosystems. „Die Batteriewechsel-Technologie hat das Potenzial, die Betriebszeit unserer Fahrzeuge zu maximieren und die CO2-Emissionen in ganz Europa zu reduzieren.“

