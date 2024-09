Ionity-COO Marcus Groll nimmt seinen Hut

Ionity betreibt ein Schnellladenetz für Elektroautos entlang europäischer Autobahnen. Gegründet wurde es 2017 – Marcus Groll gehörte damit zu den Ionity-Managern der ersten Stunde. „Während ich ein neues Kapitel aufschlage, plane ich, Zeit für meine Familie und mich selbst zu nehmen. Ich freue mich darauf, Teil der E-Mobilitäts-Community zu bleiben und zur kontinuierlichen Entwicklung hin zur Elektromobilität beizutragen“, schreibt der Unternehmens-COO zu seinem Abschied auf Linkedin.

Mitte Mai hatte bereits CEO Michael Hajesch überraschend das Unternehmen verlassen. Seine Nachfolge trat Jeroen van Tilburg an, der zuvor das Tesla-Ladegeschäft in Europa verantwortet hatte. Wer Marcus Groll als COO nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber: Durch Grolls Weggang ist der Umbruch in der Geschäftsführung der Ionity GmbH perfekt. Denn zu dieser gehört ansonsten nur noch CFO Torsten Kiedel, der selbst erst im Februar 2024 zu dem Unternehmen gestoßen war. Fazit: Die Manager der ersten Generation sind künftig nicht mehr an Bord.

„Ich möchte mich bei allen aktuellen und ehemaligen IONITY-Kollegen, insbesondere bei Michael Hajesch, Bernd E. und auch den Ionity-Aktionären, für die hervorragende Zusammenarbeit in dieser Zeit herzlich bedanken“, so Groll, der in seiner Nachricht auch noch einmal Erfolge und Etappenziele während seiner Manager-Tätigkeit aufzählt. Über diese hatte er auch schon als Speaker bei electrive LIVE berichtet.

Eine offizielle Mitteilung zu Grolls Abschied seitens Ionity ist noch nicht bekannt. Bei Hejeschs Weggang verknüpfte das Unternehmen die offizielle Bekanntgabe aber auch mit der Vorstellung von dessen Nachfolger Jeroen van Tilburg. Konkrete Gründe für das Ausscheiden des ersten und bisher einzigen Ionity-CEO Hajesch wurden seinerzeit nicht genannt.

Ionity betreibt aktuell über 669 Ladeparks in 24 europäischen Ländern, an denen sich mehr als 4.224 Schnellladepunkte befinden. Das Unternehmen wurde 2017 als Joint Venture von BMW, Ford, Mercedes und dem VW-Konzern (vertreten durch Audi und Porsche) gegründet. Inzwischen gehören auch Hyundai und die Climate Infrastructure Platform von BlackRock als Finanzinvestor zu den Anteilseignern.

linkedin.com