ADL stellt weitere 32 Elektrobusse für London her

Die neuen Elektrobusse sollen speziell auf Linien von Transport for London (TfL) eingesetzt werden, die durch enge Straßen und Wohnsiedlungen führen. Die kompakten Abmessungen des Enviro100EV von 8,5 m Länge und 2,35 m Breite ermöglichen laut Hersteller eine hohe Wendigkeit und bieten gleichzeitig Platz für bis zu 41 Fahrgäste, davon 21 Sitzplätze.

Alle Busse enthalten deutsche Technik, denn sie werden von der mittelschweren Version des elektrischen Antriebssystems des Zulieferers Voith angetrieben. Erst vor kurzem hatte Voith einen Meilenstein erreicht und die Marke von 1.000 ausgelieferten Antrieben für im Vereinigten Königreich hergestellte Elektrobusse erreicht. Diese gingen neben ADL auch an Wrightbus aus Nordirland.

Die Elektrobusse vom Typ Enviro100EV verfügen weiterhin über 354 kWh starke Batterien, die von Impact Clean Power Technology geliefert werden und einen garantierten Energiedurchsatz von bis zu 1,2 GWh bieten, um eine lange Betriebsdauer ohne Batteriewechsel zu ermöglichen. Die Reichweite des Modells soll bei über 450 Kilometern mit einer Batterieladung liegen.

ADL-Manager Neil Gladstone sagte: „Unser Enviro100EV eignet sich hervorragend für die kleinste Größe eines einstöckigen Busses, der im Auftrag von Transport for London betrieben wird. Er bietet ein großartiges Fahrgasterlebnis und erfüllt den Bus-Sicherheitsstandard von Transport for London, kombiniert mit einem Antriebsstrang und Batterien, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Wir freuen uns, dass sich Go-Ahead London für den Enviro100EV als Kleinbus entschieden hat und freuen uns darauf, diese Fahrzeuge Anfang 2025 auszuliefern.“

Chris McKeown, der technische Direktor von Go-Ahead London, sagte: „Diese Fahrzeuge sind ein Musterbeispiel für qualitativ hochwertigen öffentlichen Nahverkehr, und wir freuen uns darauf, die Enviro100EV-Flotte im Jahr 2025 auf einer Reihe von stark frequentierten Linien im äußeren London einzusetzen. Als das erfahrenste, größte und innovativste emissionsfreie Busunternehmen der Hauptstadt bin ich zuversichtlich, dass sie von Kollegen und Fahrgästen gleichermaßen gut angenommen werden.“

Bei Transport for London sind heute bereits fast 1.700 emissionsfreie Busse im Einsatz. Bis 2030 soll die Busflotte komplett emissionsfrei sein. Für Transport for London sind mehrere Busunternehmen im Einsatz. So hatte Go-Ahead erst vergangenes Jahr bei den damaligen Partnern BYD und ADL weitere 141 Elektrobusse zum Einsatz in London bestellt, die die eigene Elektrobusflotte in der Hauptstadt auf 299 Stück erweitern sollten. Diesen Sommer wiederum hatte der Busbetreiber Stagecoach wiederum 41 Elektrobusse von ADL für den Einsatz in London bestellt. Übrigens sind in keinem anderen europäischen Land im vergangenen Jahr so viele Elektrobusse zugelassen worden wie in Großbritannien. Warum E-Busse in Großbritannien so erfolgreich sind, beleuchten wir hier.

alexander-dennis.com