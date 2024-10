Free2move schließt Integration von Share Now ab

Share Now war 2019 aus der Fusion des BMW-Carsharings Drive Now und dem Daimler-Pendant Car2Go entstanden. Doch beide Partner verloren bald die Lust am Carsharing, also der Kurzzeitvermietung von Autos. Sie suchten einen Käufer für Share Now und fanden ihn 2022 in Stellantis und dessen Ableger Free2move. Durch die Übernahme wuchs Free2move beim Carsharing enorm: Zu den sieben bestehenden Städten kamen auf einen Schlag 14 europäische Städte von Share Now hinzu.

Nachdem Free2move die letzten zwei Jahre zweigleisig gefahren war, hat die Zwei-Marken-Strategie nun ein Ende: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere neue Mobilitäts-App Free2move auf den Markt bringen. Dies ist das Ende unserer Marke Share Now. Auf Wiedersehen Share Now! Es war eine großartige 2-jährige Reise. Wir sind jetzt vollständig Free2move. Dies ist ein entscheidender Moment in unserem strategischen Plan, der unser Ziel unterstreicht, die größte Mobilitätsplattform weltweit zu werden“, schreibt Free2move-Chefin Brigitte Courtehoux dazu auf LinkedIn.

Die neue App soll die Interaktion mit den Kunden vereinfachen und sicherstellen, dass alle Angebote der Marke Free2move über einen Kundenkontaktpunkt abgewickelt werden können. Denn das Angebot von Free2move umfasst längst nicht nur Carsharing: Die App bietet auch Zugriff auf Mietwagen und Auto-Abonnements und unterstützt die Suche nach Parkmöglichkeiten.

Die Free2move-App, die für iOS und Android verfügbar ist, bietet den Nutzern Zugang zu mehr als 500.000 Autos weltweit (der Großteil davon Mietwagen), mit mehr als 10.000 Free-Floating-Carsharing-Fahrzeugen in Europa und den USA. Die Fahrzeuge können pro Minute, Stunde oder Tag gemietet werden.

Dabei will Free2move auch verstärkt nachhaltige Mobilitätsoptionen anbieten und flottet daher immer häufiger E-Autos ein, zuletzt etwa 650 Einheiten des Modells Fiat 500-e. Außer in Hamburg haben die Free2move-Kunden auch in den Städten Paris, Madrid, Amsterdam, Mailand und Stuttgart bereits Zugang zu Elektrofahrzeugen.

stellantis.com