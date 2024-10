Indonesien liefert offenbar Nickel-Batteriematerial an Tesla

Angaben zur Menge macht Indonesiens Energieminister aber nicht. Laut Reuters sagte Bahlil wörtlich: „Wir werden nächsten Monat ein Vorprodukt von Weda Bay aus in die USA exportieren“. Der Adressat sei Tesla. Schon im Sommer 2022 gab ein hochrangiger indonesischer Kabinettsminister gegenüber Reuters an, dass Tesla Verträge im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet habe, um von nickelverarbeitenden Unternehmen in Indonesien Materialien für seine Batterien zu kaufen. Tesla reagierte damals nicht auf eine Reuters-Anfrage zu den Interview-Aussagen. Auch zu dem aktuellen Statement des Energieministers will sich der US-Elektroautobauer nicht äußern.

Klar ist: Indonesien verfügt über große Nickel-Vorkommen und ist bestrebt, auch die Weiterverarbeitung des Materials im eigenen Land anzusiedeln – über Batteriefabriken, aber auch Fahrzeugwerke für Elektroautos. Um die Versorgung der sich entwickelnden eigenen Industrie sicherzustellen, hatte Indonesien die Exporte von Nickelerz sogar zwischenzeitlich eingestellt.

In der Folge haben einige asiatische Konzerne große Investitionen und konkrete eMobility-Projekte in Indonesien angekündigt bzw. bereits vollzogen. Im Sommer nahmen etwa Hyundai und LGES eine Batteriezellfabrik in Indonesien in Betrieb, Hyundai eröffnete dort zudem 2022 sein erstes indonesisches Fahrzeugwerk. Auch Toyota und BYD wollen vor Ort E-Autos bauen. Ganz frisch ist zudem die Ankündigung, dass eine Tochter des chinesischen Batterieriesen CATL ein Joint Venture mit der staatlichen Indonesia Battery Corporation (IBC) gegründet hat, um den Aufbau einer Batteriezellenproduktion im Land voranzutreiben.



Auch Tesla wird bereits lange nachgesagt, an einem Werk in Indonesien Interesse zu haben. Bisher hat sich dieses Vorhaben aber nicht konkretisiert.

reuters.com