Walmart führt E-Transporter von Chevrolet BrightDrop ein

Walmart, das gerade die Ausweitung seines InHome-Lieferprogramms auf 62 Millionen Haushalte bekannt gab, wird die Lieferwagen vom Typ BrightDrop 400 bis Ende des Jahres in Austin, Dallas, Denver, Detroit, Nordwest-Arkansas, Orlando und der San Francisco Bay Area einführen.

„Mit unserem Fokus auf Menschen und Technik suchen wir immer nach Möglichkeiten, die Erfahrung unserer Mitarbeiter zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Deshalb freuen wir uns sehr über die Aufnahme des BrightDrop 400 in unsere InHome-Lieferflotte“, so Warren Moore, Vice President, Dedicated Delivery, Walmart U.S.

Walmart InHome-Mitarbeiter, die für die Lieferung von Lebensmitteln direkt zu den Kunden nach Hause geschult sind, nahmen an einem Pilotprojekt mit General Motors (GM) teil, um die Gesamtleistung des BrightDrop 400 in Live-Einsatzszenarien zu bewerten, einschließlich Stadtfahrten und Kundenlieferungen. Die Fahrzeuge kamen problemlos durch verstopfte Straßen und dichte Wohngebiete. Automatisierungsfunktionen wie automatisch schließende Türen steigerten die Effizienz und verbesserten den Komfort für die Mitarbeiter. Und das ergonomische Design mit niedrigen Stufen ermöglichte ein einfaches Ein- und Aussteigen aus den Fahrzeugen und somit eine schnelle und effiziente Auslieferung auf der letzten Meile.

„Unsere BrightDrop-Fahrzeuge wurden speziell dafür entwickelt, die Arbeit sicher und effizient zu erledigen und gleichzeitig Unternehmen wie Walmart bei der Dekarbonisierung ihrer Flotte zu helfen“, sagte Sandor Piszar, Vice President, GM Envolve. „Das Pilotprogramm zeigt, dass die hart arbeitenden Fahrer, die jeden Tag Waren und Dienstleistungen an die Kunden liefern, bei unserer Entwicklung im Vordergrund stehen.“

„Während des Pilotprojekts haben wir uns das Feedback unserer InHome-Mitarbeiter genau angehört und waren von der Leistung der Fahrzeuge in realen Situationen beeindruckt“, ergänzt Walmart-Manager Warren Moore.

Die BrightDrop-Elektrotransporter werden im CAMI-Montagewerk von GM in Ingersoll in der kanadischen Provinz Ontario hergestellt. Bereits im Januar 2022 freute sich General Motors über die Reservierung von 5.000 BrightDrop-Fahrzeugen durch Walmart. Es ist allerdings unklar, wieviele Fahrzeuge aus der Vereinbarung nun tatsächlich an Walmart ausgeliefert werden und wieviele später folgen werden. Auch sind Reservierungen eben keine verbindlichen Bestellungen, so dass man sich von der Zahl von 5.000 Einheiten nicht zu sehr beeindrucken lassen sollte. Es könnten auch deutlich weniger Fahrzeuge geliefert werden als ursprünglich angedacht.

Die noch junge E-Transporter-Marke BrightDrop hat bereits eine bewegte Geschichte. 2021 wurde BrightDrop der Öffentlichkeit vorgestellt – die Idee dazu war im GM Innovation Lab geboren worden. Zunächst konnte das Team relativ eigenständig von der GM-Führung agieren. Doch im November 2023 wurde BrightDrop dann in die Konzernstrukturen eingegliedert und bei GM Envolve angesiedelt, dem Flottengeschäftsbereich des Unternehmens.

Im August 2024 folgte dann ein erneuter Strategiewechsel: BrightDrop wurde der Marke Chevrolet untergeordnet. Mit der Integration der Elektro-Nutzfahrzeugtochter sollen deren Effizienz gesteigert, die Wachstumsaussichten verbessert und die Kosten gesenkt werden. Dadurch soll BrightDrop auch das Vertriebs- und Servicenetz von Chevrolet nutzen können. Das könnte ein echter Gewinn sein, denn aktuell verzeichnet die Website von BrightDrop gerade einmal sieben Händler in den gesamten USA. Immerhin stieg der Absatz von BrightDrop zuletzt deutlich: In den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres wurden 992 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind knapp dreimal mehr als im Vorjahreszeitraum, wo 333 Fahrzeuge einen Abnehmer fanden.

