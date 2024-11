MAN und E.ON eröffnen zweiten E-Lkw-Ladepark

Die neue Anlage befindet sich nahe der Bundesstraße 304, über welche auch die A99 erreichbar ist. Die Ladepunkte sind auf einem Parkplatz gegenüber der MAN-Niederlassung und -Werkstatt installiert worden – wie es auch bei den weiteren Standorten aus der Kooperation der Fall sein wird. Die Besonderheit in Karlsfeld: Das Werk von MAN Truck & Bus liegt nicht weit entfernt auf der anderen Seite der B304.

An dem Standort hat E.ON vier Hypercharger HYC400 von Alpitronic aufgebaut. In einem LinkedIn-Post spricht E.ON Drive zwar von vier charging points, tatsächlich sind es aber vier Säulen mit insgesamt acht Ladepunkte. Auf dem dazu veröffentlichten Bild ist zu sehen, dass jede Säule zwei Ladepunkte hat – es gibt den Hypercharger auch nur mit einem Kabel je Säule. Auch in entsprechenden Lade-Apps sind acht Ladepunkte mit bis zu 400 kW verzeichnet.

„Dieser Standort verfügt über Lkw-freundliche Merkmale wie extra breite Parkplätze, Manövrierbarkeit, Kollisionsschutz und bequemen Zugang zu MAN-Einrichtungen wie Toiletten“, schreibt E.ON Drive in dem Post. „Diese öffentliche Ladestation ist ein wichtiger Meilenstein bei der Ausweitung des barrierefreien Ladens für alle Lkw-Marken und trägt dazu bei, den Übergang zu einer nachhaltigen Logistik zu erleichtern.“

Der erste der insgesamt 170 Ladeparks aus der Kooperation ging Anfang September ans Netz – in Wildau nahe Berlin. 125 der 170 Standorte sollen in Deutschland entstehen, der Rest an europäischen Fernstrecken. Bis Ende 2025 sollen europaweit bereits 80 realisiert sein. Als Standorte für das öffentliche Laden dienen die bestehenden MAN-Servicefilialen. Wichtig: Das Netz ist dennoch für Nutzfahrzeuge anderer Hersteller zugänglich.

