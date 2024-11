VinFast startet Auslieferungen des VF 9 in den USA

Erst vergangene Woche hatte VinFast bekanntgegeben, von Investoren umgerechnet rund 3,16 Milliarden Euro erhalten zu haben, um seine finanziellen Reserven auszubauen und sein Wachstum zu beschleunigen. Nun hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein im Tagesgeschäft erreicht: Das Modell VF 9, ein vollelektrischer dreireihiger SUV, wurde erstmals an Kunden in den USA überreicht, und zwar bei einem Event in Los Angeles. Und auch in Kanada haben die Auslieferungen des Modells nun begonnen.

Die „Markteinführung unterstreicht das Engagement von VinFast, auf einem der wettbewerbsintensivsten Automobilmärkte der Welt Fuß zu fassen und umweltbewussten Verbrauchern eine erstklassige Auswahl im Segment der Full-Size-SUVs zu bieten, für die es derzeit nur wenige Elektrofahrzeuge gibt“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der VF 9 ist oberhalb des VF 8 angesiedelt und soll sich mit familienorientierten elektrischen SUVs wie dem Kia EV 9 oder dem Cadillac Vistiq messen. Dabei ist der VF 9 in den Vereinigten Staaten in zwei Versionen erhältlich: als VF 9 Eco und VF 9 Plus. Das Einstiegsmodell Eco beginnt bei 69.800 US-Dollar, während der Plus ab 73.800 US-Dollar erhältlich ist. Die Preise sind somit deutlich niedriger als vergangenes Jahr angekündigt. Damals hatte VinFast von 83.000 US-Dollar für die Einstiegsversion und von 91.000 US-Dollar für das Plus-Modell gesprochen. Diese Schätzungen waren dann bereits im vergangenen Dezember auf 79.800 US-Dollar für die Eco- und 85.800 US-Dollar für die Plus-Ausstattung gesenkt worden.

Mike Nolte, Network Sales Vice President von VinFast USA, erklärte: „Wir freuen uns sehr, den VF 9, das zweite E-SUV-Modell von VinFast, offiziell auf dem US-Markt auszuliefern. Der VF 9 ist eines der wenigen Elektroauto-Modelle mit sieben Sitzplätzen und drei Sitzreihen auf dem Markt. Wir glauben, dass der VF 9 das ideale Fahrzeug für große Familien sein wird, da er Premium-Qualität und ein luxuriöses Erlebnis bietet.“

Der VF 9 ist ein dreireihiger, rein elektrisch angetriebener SUV für sieben Personen mit einer Länge von 5,12 Metern, einer Breite von 2,25 Metern und einer Höhe von 1,70 Metern. Der Motor hat eine Leistung von 300 kW, die Batterie eine Kapazität von 123 kWh. Die WLTP-Reichweite fürs Eco-Modell beträgt 594 Kilometer, fürs Plus-Modell 580 Kilometer. Bei der DC-Aufladegeschwindigkeit gibt VinFast eine Zeit von 35 Minuten an, um den Akku von 10 auf 70 Prozent hochzutreiben.

Das Servicenetz von VinFast in den USA ist allerdings noch recht klein: Es umfasst derzeit 15 Geschäfte und vier Servicezentren in Kalifornien sowie Partnerschaften mit 36 Händlern in 15 Bundesstaaten umfasst. In Kanada wiederum gibt es 10 Showrooms und 57 zertifizierte Werkstätten. Nordamerika ist aber einer der wichtigsten Expansionsmärkte für VinFast: Eigentlich wollte das Unternehmen sogar schon ab diesem Jahr Fahrzeuge direkt in den USA produzieren – mittlerweile steht aber fest, dass die erste eigene Fabrik in North Carolina frühestens 2028 eröffnen wird.

