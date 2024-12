Ford startet E-Motoren-Fertigung in England

Zum Einsatz kommen die in Halewood produzierten Elektroantriebe im neuen Puma Gen-E sowie im E-Transit Custom und E-Tourneo Custom. Sprich: Die E-Antriebe aus Halewood werden nach Rumänien und in die Türkei exportiert. Im rumänischen Craiova werden der in dieser Woche präsentierte Puma Gen-E sowie die kleinen Kastenwagen E-Transit Courier und E-Tourneo Courier gebaut, der E-Transit Custom und seine Pkw-Version E-Tourneo Custom laufen im Ford-Otosan-Montagewerk im türkischen Yeniköy vom Band.

Ford hatte zunächst 2021 angekündigt, 230 Millionen Pfund in die Umrüstung des früheren Getriebewerks in Halewood zu investieren. Mit weiteren 150 Millionen Pfund, die Ende 2022 freigegeben wurden, wurde die Produktionskapazität von den zunächst geplanten 250.000 Einheiten auf 420.000 E-Antriebe pro Jahr erhöht – oder eben jene 70 Prozent der 600.000 Elektrofahrzeuge, die Ford bis 2026 in Europa verkaufen will. Von den in Summe 380 Millionen Pfund (nach aktuellem Wechselkurs rund 458 Millionen Euro) hat die britische Regierung etwas über 30 Millionen Pfund (ca. 36 Millionen Euro) über Fördermittel beigesteuert.

Damit stammen mit Ausnahme der beiden MEB-Modelle aus dem Kölner Werk (für die Volkswagen die Antriebe liefert) quasi alle Elektromotoren für die in Europa gebauten Ford-Modelle aus Halewood. Produziert werden unterschiedliche Leistungsstufen, bisher sind Fahrzeuge mit 100 kW, 123 kW, 160 kW und 210 kW angekündigt.

Das Werk Halewood liegt im Großraum Liverpool. Eine wichtige Rolle hat jedoch auch ein Ford-Standort in Dunton, Essex (östlich von London) gespielt, in den Ford 24 Millionen Pfund investiert hat: Dort fand nicht nur die Prototypenentwicklung statt, sondern auch die Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter für die eDrive-Montage.

Kieran Cahill, Fords Vice President European Industrial Operations, betont in seinem Statement die 60-jährige Historie des Werks und die Stärke des Teams vor Ort: „Ihr Können, ihre Hingabe und ihr Stolz sind die Triebfedern für unsere Elektrifizierung. Mit Halewood als unserem ersten eigenen Produktionsstandort für Elektrofahrzeugkomponenten in Europa als Vorreiter bauen wir gemeinsam eine blühende Zukunft auf, mit neun Elektrofahrzeugen auf den Straßen Europas bis 2025.“

„Der Beginn der eDrive-Produktion in Halewood ist für uns ein stolzer Moment“, sagt Lee Meyers, Werksleiter in Halewood. „Wir erleben nicht nur einen spannenden technologischen Wandel, sondern tragen auch zur elektrischen Zukunft Großbritanniens bei, während wir in unser Team und unsere Gemeinschaft investieren. Dieses Werk, unsere Mitarbeiter und die Region haben als Teil von Fords Elektrifizierungsreise eine glänzende Zukunft.“

