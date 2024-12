Hyundai beliefert Elektroautowerk in Georgia mit Brennstoffzellen-Lkw

Nach der Inbetriebnahme werden die neuen Xcient-Lastwagen der Klasse 8 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle Fahrzeugteile von HMGMA-Zulieferern in der Region zum Werk in Georgia transportieren. Hyundai gibt weiter an, dass die 21 Xcient-Lastwagen mehr als ein Drittel der Lastwagenflotte von Glovis America bei der Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) ausmachen werden.

In den Fahrzeugen versorgen zwei 90-kW-Brennstoffzellensysteme (Gesamtleistung 180 kW) den 350 kW starken Elektromotor mit Strom. Der an Bord gespeicherte Wasserstoff soll für eine Reichweite von über 450 Meilen (rund 725 Kilometern) sorgen.

Für die Betankung der Lastwagen wird an der Metaplant in Georgia eine mobile Wasserstofftankstelle eingerichtet, für die auch eine permanente Wasserstoffproduktions- und -tankstelle geplant ist, die jedoch „für die Megasite entwickelt und zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt wird“.

„Bei HMGMA haben wir uns der Entwicklung nachhaltiger Transportlösungen verschrieben“, sagte Oscar Kwon, CEO der HMGMA. „Unsere Hyundai Xcient Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lastwagen, die die Metaplant beliefern, stoßen keine Emissionen aus und bieten eine sauberere Alternative zu den herkömmlichen Frachtlogistikmethoden, die in anderen Produktionsstätten eingesetzt werden.“

Auch in Deutschland wird der Hyundai Xcient schon von einigen Firmen eingesetzt. So hat der Wasserstoff-Lkw-Vermieter Hylane vergangenes Jahr 32 Exemplare bestellt, nachdem er Ende 2022 das erste Exemplar in Deutschland erhalten hatte. Einer von Hylanes Kunden ist der Großhändler Metro, der Anfang 2024 drei Exemplare des Xcient angemietet hat. Und auch die Supermarktkette-Rewe gehört zu den ersten Nutzern des Modells in Deutschland.

