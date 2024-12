BlueOval SK erhält Darlehen über 9,6 Milliarden Dollar

Von den drei Joint-Venture-Werken werden zwei in Kentucky und eines in Tennessee errichtet. Das US-Energieministerium signalisierte BlueOval SK bereits Mitte 2023 massive Hilfen für den Bau der Produktionsstätten – und zwar in Form einer bedingten Darlehens-Zusage. Eineinhalb Jahre später hat das Unternehmen offenbar alle Bedingungen erfüllt, sodass Ford und SK On das Darlehen in Höhe von bis zu 9,63 Milliarden US-Dollar abrufen können.

Zu den US-Werken bekannt ist, dass die dort von BlueOval SK gefertigten Batteriezellen in Elektroautos von Ford und der Konzernmarke Lincoln eingesetzt werden sollen. Die Projekte schaffen nach offiziellen Angaben rund 5.000 Jobs während der Bauphase und bis zu 7.500 Arbeitsplätze beim Erreichen der Betriebsphase.

Das US-Energieministerium schreibt, dass es sich um das größte Darlehen handele, das im Rahmen seines „Advanced Technology Vehicles Manufacturing Program“ (ATVM) bisher gewährt wurde. Außerdem betont die Behörde: „Die Ausweitung der inländischen Produktion von Batterien aus amerikanischer Produktion ist von entscheidender Bedeutung für die Verringerung der Abhängigkeit Amerikas von feindlichen ausländischen Nationen wie China, für die Erfüllung der nationalen und internationalen Klimaverpflichtungen und für die Erreichung des Ziels von Präsident Biden, die Hälfte aller im Jahr 2030 verkauften Neufahrzeuge zu emissionsfreien Fahrzeugen zu machen.“



