Niederlande: Gut jeder dritte neue Pkw war 2024 ein Elektroauto

Gut jedes dritte verkaufte Auto hatte in den Niederlanden 2024 einen reinen Elektroantrieb an Bord. Konkret wurden laut offiziellen Zahlen der RAI Association, des Händlerverbands BOVAG und der Unternehmensberatung RDC in den vergangenen zwölf Monaten 132.166 neue Elektroautos registriert. Die Marktdurchdringung von reinen Stromern erhöhte sich damit von 23,5 Prozent in 2022 und 30,8 Prozent im Jahr 2023 auf nun 34,7 Prozent. Das meistverkaufte Modell über alle Antriebsarten hinweg war dabei das Tesla Model Y.

Laut der RAI Association und BOVAG haben Subventionen und Steueranreize in den Niederlande einen großen Anteil an der wachsenden Bedeutung rein elektrischer Pkw. Allerdings sollen die Anreize 2025 auslaufen.

Der niederländische Gesamt-Pkw-Markt wuchs 2023 um 3 Prozent auf 381.227 Einheiten. Dieser moderate Anstieg erklärt sich teils durch einen Endspurt im Dezember, in dem alleine 37.087 Autos zugelassen wurden, 40 Prozent mehr als im eher schwachen Dezember 2023 (26.439 Zulassungen).

Schauen wir noch auf die anderen Antriebsarten: Hybride kamen auf einen Marktanteil von 42 Prozent, wobei in der niederländischen Statistik nicht zwischen Plug-in- und Voll- und Mildhybriden unterschieden wird. Damit gewannen die teilelektrifizierten Pkw in den Niederlanden an Bedeutung. Vor einem Jahr lag ihr Anteil an den Gesamtzulassungen noch bei 37 Prozent. Klar verloren haben in den vergangenen zwölf Monate die Benziner (runter von 30% auf 22% Marktanteil). Weiterhin ohne große Bedeutung sind Diesel (1%) und Pkw mit Autogas-Antrieben (0,6%).

Zur Einordnung sei erwähnt, dass viele Verbrenner inzwischen als Mildhybride verkauft werden. Sie sind zwar teilelektrifiziert, können aber nicht rein elektrisch fahren und tragen daher auch nur bedingt zur Reduktion von Emissionen bei. Der Händlerverband BOVAG gibt den Hinweis, dass sich der Gesamtabsatz von Hybriden in den Niederlanden 2024 zu etwa einem Drittel aus HEVs (Hybrid Electric Vehicles), einem Drittel aus PHEVs (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) und einem Drittel aus MEVs (Mild Electric Vehicles) zusammengesetzt habe. Dies ist wichtig, um die oben genannten Werte richtig einzuordnen.

Die meistzugelassene Marke war im Jahr 2024 in den Niederlanden Kia. Das meistverkaufte Modell jedoch über alle Antriebsarten hinweg das Tesla Model Y. Ein genauer Blick in die 2024er Statistik offenbart, dass im Marken-Ranking Kia (34.841 Zulassungen mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent) knapp vor Volvo (30.955 Zulassungen, 8,1 % Marktanteil) und Toyota (30.739 Zulassungen, 8,1 % Marktanteil) liegt. Auf Rang vier folgt Tesla (30.006 Zulassungen, 7,9% Marktanteil), auf Rang fünf der Vorjahressieger Volkswagen (26.989 Zulassungen, 7,1% Marktanteil).

Bei den meistzugelassenen Modellen der Niederlande führt das Tesla Model Y die Statistik mit 19.058 Zulassungen und einem Marktanteil von 5 Prozent an. Auch 2023 lag die Baureihe bereits vorn, dazu reichten damals 13.758 Zulassungen und ein Marktanteil von 3,7 Prozent. Im weitern Top-5-Ranking folgen der Kia Niro (10.914 Zulassungen, 2,9%), der Volvo EX30 (10.802 Zulassungen, 2,8%), das Tesla Model 3 (10.702 Zulassungen, 2,8%) und der Kia Picanto (8.370 Zulassungen, 2,2%).

Zoomt man nur auf die häufigsten zugelassenen Elektroauto-Modelle im Jahr 2024 ergibt sich folgendes Bild: Hinter dem Tesla Model Y mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent im Elektro-spezifischen Markt reihen sich der Volvo XC30 (8,2%), das Tesla Model 3 (8,1%), der Kia Niro (5.402 Zulassungen, 4,1%) und der Volvo XC40 (4.873 Zulassungen, 3,7%). Damit hat es im vergangenen Jahr kein Elektroauto des Volkswagen-Konzerns in die Top-5 geschafft.

