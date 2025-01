Cadillac enthüllt Performance-Variante Lyriq-V

Der Lyriq-V wird in diesem Quartal im Werk in Spring Hill im US-Bundesstaat Tennessee in Produktion gehen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Basispreis von 79.990 Dollar in den Handel kommen. Den Roll-out plant die GM-Tochter „zunächst in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland sowie auf anderen globalen Märkten, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden“. Innerhalb von Cadillacs Performance-Serie, die unter dem Label V-Serie vermarktet wird, ist der Lyriq-V das erste vollelektrische Fahrzeug.

Als vorläufige technische Daten nennt Cadillac einen Allradantrieb mit 459 kW Leistung und 880 Nm Drehmoment. Ferner an Bord: Der schon aus dem Standard-Modell bekannte 102-kWh-Akku für 285 Meilen Reichweite (umgerechnet 459 Kilometer). Der Sprint von 0 auf 60 mph (umgerechnet von 0 auf 96 km/h) soll in 3,3 Sekunden erfolgen. Dazu haben die Entwickler einen Boost namens Velocity Max integriert, der den Lyriq-V „zum schnellsten Cadillac aller Zeiten macht“. Dabei handelte es sich um „eine vom Fahrer wählbare Funktion, die das volle Leistungspotenzial des Fahrzeugs freisetzt“, wie der Hersteller präzisiert.

Zum Vergleich: Der Standard-Lyrik fährt als Hecktriebler mit 253 kW Leistung und 440 Nm Drehmoment oder als Allradler mit 388 kW und 610 Nm vor. Das Modell ist bekanntlich der erste Cadillac-Spross, der auf der Ultium-Plattform von General Motors basiert. Die Serienproduktion des Standardmodells läutete der Hersteller im März 2022 ein.

Mit der V-Version gewinnt der Lyriq nochmals an Dynamik und Sportlichkeit. Dafür sorgt neben dem Antrieb eine spezielle Stoßdämpfer-Kalibrierung in Kombination mit einer tiefer gelegten Mehrlenkerachse und einer schnelleren Lenkübersetzung für ein komfortables und dennoch temperamentvolles Fahrverhalten. Außerdem lassen sich im Lyriq-V „leistungsorientierte Einstellungen speichern“ und über eine Taste am Lenkrad abrufen.

Äußerlich unterscheidet sich die Performance-Variante unter anderem durch Karbonfaser-Akzente und durch die der V-Serie vorbehaltenen Seitenschweller plus die charakteristische untere Frontschürze. Außerdem wartete das Modell mit einem schwarz lackierten Dach und 22-Zoll-Rädern mit dunklem Sport-Finish auf. Auch im Innenraum sind dem Lyriq-V gewisse Features zu eigen, etwa ein Panoramaglasdach, ein Audiosystem mit 23 Lautsprechern, ein 33-Zoll-Display im Cockpit und ein Augmented Reality Head Up Display mit zwei Ebenen.

„Die V-Serie verkörpert den Geist von Cadillac und demonstriert unser unermüdliches Streben nach technischen Spitzenleistungen in unseren Renn- und Serienfahrzeugen“, kommentiert John Roth, Vice President von Global Cadillac. „Der LYRIQ-V führt dieses Engagement in der EV-Ära noch einen Schritt weiter und hebt unseren Performance-Stammbaum der V-Serie mit einem kraftvollen, personalisierten und hochtechnologischen Fahrerlebnis, das perfekt in das Leben unserer Kunden passt, auf ein neues Niveau.“

In Europa ist der Cadillac Lyriq bekanntlich in der Allradversion erhältlich. Mit dem Stromer feierte GM 2024 sein Comeback auf dem Alten Kontinent. Darauf, ob künftig mehr Varianten des Elektro-SUV in unseren Breiten verkauft werden, geht der Hersteller in seiner Mitteilung nicht ein.



