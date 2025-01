Alfa Romeo hält länger am Verbrenner und Hybrid fest

Das sagte Chris Feuell, Chef von Alfa Romeo Nordamerika, gegenüber der „Automotive News“. Feuell ist seit Dezember für die italienische Marke in Nordamerika verantwortlich und hat offenbar sehr schnell den Kurswechsel beschlossen. Alfa Romeo und Stellantis befinden sich ohnehin im Umbruch: Zunächst wurde unter dem bisher einzigen CEO Carlos Tavares eine neue Führungsstruktur mit zahlreichen Wechseln im Top-Management beschlossen, Anfang Dezember trat Tavares dann vorzeitig ab. Der strenge Elektro-Kurs vieler Stellantis-Marken geht auf den Portugiesen zurück – im Falle von Alfa Romeo wurde das Verbrenner-Aus für 2027 im Jahr 2021 beschlossen.

„Das größte Ziel in unserem Produkt- und Technologieplan ist der Übergang von einer reinen BEV-Strategie für Alfa zu einer Strategie mit mehreren Energien“, sagte Feuell nach einem US-Händlertreffen zu dem Fachportal. „Wir haben 110 Händler … in unserem US-Netzwerk, und es wäre für sie eine große Herausforderung, mit einem reinen BEV-Portfolio zu überleben.“

Bei jenem Treffen soll Feuell die US-Händler auch gefragt haben, ob Alfa den kleineren Crossover Junior auf den US-Markt bringen sollte – eine Antwort dazu ist aber nicht bekannt. Der Junior wurde zunächst als Milano vorgestellt, musste dann aber nach Intervention der italienischen Regierung umbenannt werden: Es gibt in Italien seit 2003 ein Gesetz, dass sich gegen „italienisch klingende“ Produkte richtet, die nicht in Italien hergestellt werden – der Junior wird in Polen gebaut. Das Modell gibt es sowohl als Hybrid als auch rein elektrisch.

Ursprünglich war der Plan, ab 2025 nur noch rein elektrische Modelle auf den Markt zu bringen und die restlichen Hybride und Plug-in-Hybride bis 2027 aus dem Programm zu nehmen. Doch gemäß der neuen Multi-Energy-Strategie wird zumindest in den USA das Verbrenner-Angebot nochmals vergrößert: Laut Feuell soll in den USA eine nicht elektrifizierte Benzin-Version des Tonale auf den Markt kommen, um neue Käufer mit einem Leasingangebot von 399 Dollar pro Monat oder weniger anzulocken. Eigentlich sollte der Tonale nur mit elektrifizierten Antrieben angeboten werden – hieß es zumindest bei der Vorstellung des Modells 2022.

Alfa Romeo hat in den USA mit einem stark rückläufigen Absatz zu kämpfen, 2024 gingen die US-Verkäufe um 19 Prozent zurück. Damit hat Alfa Romeo das vierte Jahr in Folge in den USA weniger Autos verkauft. Laut dem neuen Nordamerika-Chef sind noch zu viele Fahrzeuge des Modelljahrgangs 2024 nicht verkauft, sie machen immer noch die Hälfte des US-Lagerbestands aus. Diese älteren Fahrzeuge sollen bis zum Ende des ersten Quartals mit „Anreizen“ verkauft werden.

