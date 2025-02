Charge Now for Business bietet Rabattpaket bei Ionity

Direkt bei Ionity werden hierzulande in der Regel 0,69 Euro/kWh fällig. Wer bereit ist, 5,99 Euro/Monat (3,99 Euro im ersten Monat) zu zahlen, kann die Kosten auf 0,49 Euro pro Kilowattstunde senken. Noch günstiger wird es erst mit dem höchsten Tarif für 11,99 Euro im Monat (7,99 Euro im ersten Monat). Dann sinkt der kWh-Preis auf 0,39 Euro. Alle Preise verstehen sich brutto. So viel vorab.

Wesentlich günstiger soll es hingegen nun für Kunden von Charge Now for Business mit der Pro-Lizenz werden. „Die Ziele des neuen Pakets sind, Geschäftskunden bei der Umstellung auf Elektromobilität und Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie durch kosteneffiziente und benutzerfreundliche Ladeservices zu unterstützen“, kündigt Digital Charging Solutions (DCS) das neue Ionity-Paket an.

Die Pro-Lizenz des Ladedienstes Charge Now for Business richtet sich an Flotten mit 50 und mehr Elektrofahrzeugen. Für diese Lizenz gibt es den Tarif „Pro Flex“ und „Pro Static“. Für beide Tarife bietet Digital Charging Solutions jetzt das Ionity-Paket für 9,99 Euro monatlich in Deutschland und Österreich oder 10,99 Schweizer Franken in der Schweiz an. Kunden, die sich für die Buchung des optional angebotenen Pakets entscheiden, zahlen dann an Ionity-Ladesäulen pro Kilowattstunde nur noch 0,33 Euro (Deutschland und Österreich) oder 0,43 Schweizer Franken in der Schweiz.

Neben Neukunden können auch bereits bestehende Partner dieses Angebot ab sofort nutzen. Unternehmen haben die Möglichkeit, das Paket flexibel für jeden Ladevertrag zu buchen und monatlich anzupassen. Sowohl die Pro-Lizenz als auch das Ionity-Paket sind monatlich kündbar.

Paketpreis pro Monat (netto) Tarifpreis pro kWh (netto) Deutschland (€) 9,99 0,33 Österreich (€) 9,99 0,33 Schweiz (CHF) 10,99 0,43

Hinweis: Alle Preise von Charge Now for Business sind netto. Weitere Preis-Details für die Schweiz, bis auf die genannten Werte im Fließtext und in der Tabelle, hat Digital Charging Solutions nicht angegeben.

„Mit dem neuen Ionity Power Paket setzt DCS neue Maßstäbe für E-Flotten und ermöglicht Unternehmen, ihre Elektromobilitätsstrategie effizient und nachhaltig umzusetzen. […] Wir freuen uns, unseren Geschäftspartnern eine Lösung zu bieten, die optimal auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist“, erklärt Mathias Knauer, Director Business Line Fleet bei DCS. „Der Ausbau unserer Partnerschaft mit DCS ist ein wichtiger Schritt, um Flottenbetreibern einen kosteneffizienten Zugang zu ganzheitlichen Lösungen im Bereich Elektromobilität zu ermöglichen“, ergänzt Simon Oetter, Head of CPO B2B bei Ionity.

Während für den kleinsten Tarif „Pro Flex“ keine monatliche Grundgebühr anfällt, sieht dies im Tarif „Pro Static“ anders aus. Hier zahlen Kunden 3,99 Euro/Monat. In beiden Tarifen kostet jede Ladekarte zudem einmalig 1,99 Euro. Pro-Flex-Kunden zahlen pro Ladevorgang eine Gebühr von 0,99 Euro, im höheren Tarif hingegen fällt diese nicht an. Die Kilowattstundenpreise im Tarif „Pro Flex“ sind abhängig vom jeweiligen Ladesäulenbetreiber. Für Pro-Static-Kunden hat DCS für das AC-Laden von 0,49 Euro/kWh und für das DC-Laden (inkl. HPC) von 0,59 Euro/kWh festgelegt. Aber: Diese statischen Preise „können beim Laden in Roaming-Märkten variieren“. Mit gebuchtem Ionity-Paket gelten für beide Tarife bei diesem Ladesäulen-Betreiber dann die Preise aus der Tabelle.

Die zuletzt angebotenen Rabattpakete über den für Privatkunden gedachten Ladedienst Charge Now für das vergünstigte Laden bei Aral bietet Digital Charging Solutions für Geschäftskunden übrigens nicht an. Auch Privatkunden können die Pakete mittlerweile nicht mehr buchen.

Quelle: Info per E-Mail, chargenowforbusiness.com