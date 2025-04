Darmstadt: HEAG mobilo erhält fünf neue Mercedes-Benz eCitaro

Bereits seit August 2024 hat das ÖPNV-Unternehmen mehr Elektro- als Verbrennerbusse im Fuhrpark. Jetzt hat HEAG mobilo mit der vollständigen Elektrifizierung der Solobusse einen weiteren Meilenstein verkündet. Erreicht wurde dieser mit der durch Daimler Buses erfolgten Auslieferung von fünf neuen Mercedes-Benz eCitaro.

Die zwölf Meter langen Exemplare sind noch mit der dritten Batteriegeneration NMC3 ausgestattet. Entschieden hat sich die HEAG mobilo für die Maximalkonfiguration von sechs Batteriepaketen, die einen Energieinhalt von insgesamt 588 kWh bieten. Die vierte Generation wird bekanntlich erst ab 2026 verbaut, wobei auch Bestandskunden die Batterien der E-Busse auf die neueste Generation austauschen können sollen.

Derzeit scheint die dritte Generation allerdings auszureichen: Wie der ÖPNV-Betreiber mitteilt, würde die Reichweite der eCitaro, die maximal 70 Fahrgäste transportieren können, bei rund 400 Kilometern liegen, weshalb sie „auf allen Linien in der Stadt und im Landkreis“ verkehren sollen. Sind die Batterien leer, sollen diese anschließend im Betriebshof per CCS-Stecker wieder aufgeladen werden. Weitere Details zur Ladetechnik werden nicht genannt.

Dafür nennen der Nutzfahrzeughersteller und der Darmstädter Mobilitätsdienstleister umso mehr Details zu anderen Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmalen. So kommt etwa eine Klimaanlage mit Wärmepumpe und dem Kältemittel R744 zum Einsatz, was „für angenehme Temperaturen und Sicherheit vor Infektionen im Fahrgastraum“ sorgen soll. Zudem verfügen die eCitaro über eine manuell betätigte Klapprampe, eine Sondernutzungsfläche mit Rollstuhl-Anlehnfläche und integrierten Mutter-Kind-Sitzen sowie fünf an den Seitenwänden verteilten USB-Doppelladestationen. Hinzu kommen noch zahlreiche Assistenzsysteme.

Wie alle Busse von Daimler Buses würden auch die neuen eCitaro von HEAG mobilo serienmäßig über das Bus Data Center als Schnittstelle zu den digitalen Konnektivitäts-Diensten von Omniplus verfügen. Der Darmstädter Verkehrsbetreiber verwendet unter anderem den Dienst Omniplus On Uptime pro, um die Verfügbarkeit der Flotte zu verbessern.

Diese besteht bei HEAG mobilo derzeit aus mehr als 150 Bussen und Straßenbahnen – eine Aufteilung gibt es nicht. Klar ist jedoch, dass sich mit den fünf neuen eCitaro bereits 55 Elektrobusse im Fuhrpark befinden. Der Löwenanteil geht mit 46 Exemplaren auf das Konto von Daimler Buses, bei den neun anderen Bussen handelt es sich um Modelle von MAN.

Die Erweiterung der E-Busflotte und der Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur werden im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben im Personenverkehr“ mit insgesamt 7,9 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt, heißt es. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt. Zur Gesamtinvestition gibt es jedoch keine Auskunft.

heagmobilo.de, daimlertruck.com