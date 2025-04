Hyundai präsentiert neuen Brennstoffzellen-Lkw

Auf der diesjährigen Advanced Clean Transportation (ACT) Expo in Anaheim, Kalifornien hat die Hyundai Motor Company die nordamerikanische Version ihres XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw vorgestellt und eine neue Entwicklungspartnerschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen für autonome Fahrsoftware Plus bekannt gegeben. Der neue Lkw basiert auf der bestehenden XCIENT-Plattform von Hyundai, wurde jedoch überarbeitet, um die nordamerikanischen Spezifikationen der Klasse 8 zu erfüllen.

Er verfügt über zwei 90-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellenstacks (180 kW kombiniert), einen 350-kW-Elektromotor und eine 72-kWh-Batterie. Der Lkw verfügt über zehn Wasserstofftanks mit einem Gesamtfassungsvermögen von 68 kg, die bei typischer Beladung eine geschätzte Reichweite von über 450 Meilen (ca. 725 km) pro Betankung ermöglichen.

Der Brennstoffzellen-Lkw ist bereits im Einsatz, zum Beispiel im Rahmen des NorCAL ZERO-Projekts in Kalifornien, für das Hyundai im vergangenen Jahr 30 seiner XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw geliefert hat. Das Fahrzeug wurde 2023 in den USA eingeführt, nachdem es 2022 in Europa, insbesondere in Deutschland, auf den Markt kam.

Hyundai kündigte außerdem eine Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Unternehmen Plus an, um Level-4-Funktionen für autonomes Fahren in die XCIENT-Brennstoffzellenplattform zu integrieren. Der erste Prototyp wurde auf der ACT Expo vorgestellt und kombiniert das Brennstoffzellensystem von Hyundai mit der SuperDrive-Software von Plus. Ein Zeitplan für die Serienproduktion oder den kommerziellen Einsatz der autonomen Versionen wurde nicht genannt. Ziel der Partnerschaft ist die Erprobung und Validierung selbstfahrender wasserstoffbetriebener Lkw für den Langstreckengüterverkehr.

„Hyundai Motor glaubt an eine nachhaltige Zukunft, die von fortschrittlichen Brennstoffzellentechnologien angetrieben wird“, sagte Jim Park, Senior Vice President of Commercial Vehicle and Hydrogen Business Development bei Hyundai Motor North America. „Wir hoffen, dass wir unsere Partnerschaft mit Plus fortsetzen können, um die XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw in Zukunft mit autonomen Fahrfunktionen auszustatten und unseren Flottenkunden zusätzliche Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Frachteffizienz zu bieten. Das heute vorgestellte Konzept zeigt, warum wir diese Partnerschaft und die Vision, was autonome Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw leisten können, so schätzen.“

Diese Entwicklung steht im Einklang mit den laufenden Investitionen von Hyundai in die Wasserstoffinfrastruktur in den USA. Die erste Wasserstoffproduktionsanlage und -tankstelle für schwere Nutzfahrzeuge, die von der Tochtergesellschaft HTWO Energy betrieben wird, befindet sich derzeit in Savannah, Georgia, im Bau und wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen. Sie wird die neue Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) beliefern, die, wie bereits angekündigt, den oben erwähnten XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw für ihre Logistik nutzen wird.

Die Anlage wird zunächst 1.200 Kilogramm Wasserstoff pro Tag produzieren. „Im weiteren Verlauf kann die verfügbare Infrastruktur auf bis zu 4.200 Kilogramm Wasserstoff pro Tag skaliert werden, um den zukünftigen Bedarf zu decken“, so das Unternehmen. Die Anlage wird voraussichtlich im Spätherbst in Betrieb genommen.

„HTWO Energy Savannah ist eine bahnbrechende Wasserstoffproduktionsanlage und -tankstelle für den Schwerlastverkehr, die es emissionsfreien Lkw ermöglicht, schnell und einfach an einem einzigen Standort in der Region Savannah aufzutanken“, so Jim Park, SVP, Commercial Vehicle and Hydrogen Fuel Cell Business, Hyundai Motor North America. „Die Wasserstofftankstelle von HTWO Energy Savannah wird auch unsere Vision für HMGMA Clean Logistics erfüllen und es unserem innovativen neuen Elektrofahrzeugwerk ermöglichen, Werkslieferungen innerhalb eines sauberen, emissionsfreien Ökosystems zu transportieren.“

hyundai.com (neuer XCIENT), hyundai.com (Plus), hyundainews.com (HWTO Energy)