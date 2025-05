Kia Charge ermöglicht noch günstigeres Laden bei Ionity

Es ist nicht das erste Mal, dass Kia seinen Elektroauto-Besitzern über den durch Digital Charging Solutions bereitgestellten Ladedienst Kia Charge reduzierte Preise bei Ionity anbietet. So boten die Südkoreaner bereits 2021 zwei Ionity-Pakete für EV6-Kunden an. Zwischenzeitlich wurden jedoch immer mal wieder Anpassungen vorgenommen.

Beim bisher verfügbaren „Ionity Power“-Paket gibt Kia einen Rabatt von 0,20 Euro auf den Kilowattstundenpreis, wodurch die Kilowattstunde in diesem Paket derzeit 0,49 Euro kostet. Beim neuen „Ionity Ultra“-Paket wird ein Rabatt von 0,30 Euro gewährt, womit der Preis auf 0,39 Euro/kWh sinkt. Die Rabatte beziehen sich auf den flexiblen Preis, den Kia-Charge-Abonnenten des Basistarifs „Easy“ ohne ein Ionity-Paket zahlen. Der Haken: Um von den günstigeren Kilowattstundenpreisen profitieren zu können, ruft Kia eine monatliche Grundgebühr von 7,49 Euro im „Ionity Power“- und 11,99 Euro im „Ionity Ultra“-Paket auf.

Ionity-Pakete:

ohne Ionity-Paket Ionity Power Ionity Ultra Grundgebühr – 7,49 Euro/Monat 11,99 Euro/Monat Rabatt – 0,20 Euro/kWh 0,30 Euro/kWh Kosten 0,69 Euro/kWh 0,49 Euro/kWh 0,39 Euro/kWh

Sonderkonditionen erhalten Kia-Charge-Abonnenten in Deutschland darüber hinaus auch weiterhin bei Aral Pulse, wie Kia mitteilt. Sie können ebenfalls zwischen zwei Optionspaketen wählen: „Aral Pulse Light“ kostet im Monat 4,99 Euro und senkt beim HPC-Laden den kWh-Preis auf 0,49 Euro, „Aral Pulse Premium“ für monatlich 11,99 Euro reduziert ihn auf 0,39 Euro. Derzeit weist Aral auf seiner Webseite für diesen Tarif noch eine Grundgebühr von 9,99 Euro aus. Eine Rückfrage dazu wurde bereits gestellt. Sobald die Antwort vorliegt, reichen wir diese nach.

Wie bei Ionity werden die Rabatte auf den flexiblen kWh-Preis des Basistarifs „Easy“ gewährt. Im Falle des günstigeren Pakets sind es 35 Prozent und im Falle des teureren Pakets 50 Prozent. Heißt jedoch offenbar auch, dass sich die Preise ändern können.

Aral-Pakete:

ohne Aral-Paket Aral Pulse Light Aral Pulse Premium Grundgebühr – 4,99 Euro/Monat 11,99 Euro/Monat Rabatt – 35 % 50 % Kosten 0,69 Euro/kWh 0,49 Euro/kWh 0,39 Euro/kWh

Was die Kilowattstunde im Basistarif bei Aral kostet, darüber gibt es öffentlich keine Auskunft. Diese Information erhalten nur Kia-Charge-Nutzer, unter anderem über die App. Gleiches gilt auch für das Laden bei Ladesäulen anderer Betreiber. Die kWh-Preise können je nach Ladestationsbetreiber abweichen. Für das Laden an AC- und DC-Ladepunkten wird jedoch zusätzlich eine Ladevorgangsgebühr von 0,59 Euro fällig.

Feste Kilowattstundenpreise bietet Kia hingegen in seinem Tarif „Advanced“ an, für den eine monatliche Grundgebühr von 4,99 Euro aufgerufen wird. In dem Fall kostet die Kilowattstunde an AC-Ladepunkten 0,55 Euro und an DC-Ladepunkten 0,69 Euro. Einzig bei der EnBW weichen die Kosten ab (siehe Tabelle).

Kia-Charge-Tarife:

Easy Advanced Aktivierungsgebühr 7,49 Euro (einmalig) – Grundgebühr – 4,99 Euro/Monat AC variabel + 0,59 Euro Ladevorgangsgebühr 0,55 Euro/kWh DC variabel + 0,59 Euro Ladevorgangsgebühr 0,69 Euro/kWh EnBW k.A. AC 0,65 Euro/kWh EnBW DC 0,79 Euro/kWh

Nicht weniger komplex sind die Bedingungen, nach denen sich Kia-Kunden von den einzelnen Grundgebühren befreien lassen können: Kunden, die ein EV6-Neufahrzeug zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.03.2025 bestellt und bis zum 31.12.2025 bei Kia Charge registriert haben, zahlen ein Jahr keine Grundgebühr auf das „Ionity Power“-Paket und den Kia-Charge-Tarif „Advanced“. EV3-Neuwagenkunden, die ihr Elektroauto vor dem 31.12.2024 bestellt und bis zum 31.12.2025 bei Kia Charge angemeldet haben, zahlen hingegen zwei Jahre keine Grundgebühr auf den „Advanced“-Tarif sowie das „Aral Pulse Light“-Paket. Ganze drei Jahre keine Grundgebühr zahlen EV9-Neuwagenkunden auf das „Ionity Power“-Paket, das „Aral Pulse Premium“-Paket und auf den „Advanced“-Tarif, wenn sie ihr Fahrzeug vor dem 31.03.2025 bestellt und sich bis zum 30.09.2025 bei Kia Charge registriert haben. Hinzu kommt noch ein Bruttoladegutschein von 1.200 Euro. Alle anderen EV-Neuwagenkunden von Kia zahlen ein Jahr keine Grundgebühr auf den „Advanced“-Tarif, vorausgesetzt das Fahrzeug wurde ab dem 15.12.2020 erworben und sich bis zum 31.12.2025 bei Kia Charge registriert.

Quelle: Info per E-Mail, kiacharge.com