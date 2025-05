VAG Nürnberg nimmt 100. E-Bus in seine Flotte auf

Da es der 100. Elektrobus in der VAG-Flotte ist, hat der ÖPNV-Betrieber sogar eine kleine Jubiläumsfeier veranstaltet. Für die Übergabe des besonderen Exemplar sind unter anderem Rüdiger Kappel, Leiter Vertrieb ÖPNV Deutschland bei Daimler Buses, und André Martin, Werksbeauftragter ÖPNV-Vertrieb Deutschland bei Daimler Buses, nach Nürnberg gekommen. Seitens der VAG hat Technik-Vorstand und Vorstands-Sprecher Tim Dahlmann-Resing den eCitaro G auf dem VAG-Betriebsgelände in der Nürnberger Jaeckelstraße entgegengenommen.

Die neuen Fahrzeuge erhöhen den Anteil der bereits in den Jahren 2023 und 2024 in den VAG-Fuhrpark integrierten 46 eCitaro Solo- und Gelenkbusse auf 77 E‑Busse von Daimler Buses. Damit besteht die Elektrobus-Flotte der VAG Nürnberg derzeit zu fast 70 Prozent aus Mercedes-Benz eCitaro und eCitaro G, wie Daimler Buses in seiner Mitteilung schreibt. Die restlichen E-Busseder VAG-Flotte in Nürnberg stammen bekanntlich von MAN.

Zum Jubiläums-Exemplar selbst teilt der Hersteller mit, dass das Fahrzeug die Nummer 417 trägt und dass der 18 Meter lange Elektro-Gelenkbus mit vier Türen ausgestattet ist – möglich sind beim eCitaro G auch nur drei Türen. Aus Sicht des Antriebs interessant: Die Fahrzeuge verfügen über sieben Batteriepakete mit einem Energiegehalt von insgesamt 686 kWh. Das soll „bei durchschnittlichen Bedingungen“ eine Reichweite von rund 300 Kilometern ergeben – und zwar über die gesamte Lebensdauer der Batterie, nicht nur im optimalen Neu-Zustand. „Damit decken die Busse in Nürnberg den überwiegenden Teil der Anforderungen an die tägliche Fahrleistung ab“, so Daimler Buses.

Geladen werden die Fahrzeuge am eBus-Port der VAG Nürnberg auf dem Betriebsgelände Schweinau sowie der modernisierten Abstellhalle gegenüber. Die VAG hat sich für das kabelgebundene Laden entschieden, daher haben die eCitaro G für Nürnberg Ladeanschlüsse rechts und links über der Vorderachse. Der eBus-Port ist mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und bietet ausreichend Platz und Ladekapazität zum gleichzeitigen Aufladen von 39 Elektrobussen – mit Ladelösungen von Siemens. In der Abstellhalle ist Platz für 170 Busse – dort verfügt jeder Stellplatz über Lademöglichkeiten.

Die 31 eCitaro G aus der aktuellen Charge sind alle gleich ausgestattet. Sie verfügen über die erwähnten sieben Batteriepakete und bieten bis zu 124 Fahrgästen Platz, davon 37 auf Sitzplätzen. Bei der Sicherheit verfügen die Fahrzeuge etwa über den aktiven Notbremsassistent Preventive Brake Assist 2 mit erweiterter Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung. Zur Ausrüstung zählen auch der Abbiegeassistent Sideguard Assist 2, der den Fahrer bei einer Kollisionsgefahr mit Fußgängern oder Fahrradfahrern auf der Fahrer- und Beifahrerseite warnt, und Frontguard Assist, der vor Hindernissen oder Personen unmittelbar vor dem Fahrzeug warnt – zum Beispiel bei kritischen Abbiegesituationen. „Beide Systeme ergeben im Verbund ein komplettes Warnsystem, das vor Hindernissen und Personen seitlich und vor dem Omnibus warnt“, so der Hersteller.

