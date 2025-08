97 Prozent der Juli-Neuzulassungen in Norwegen sind E-Autos

Extrem hohe Elektroauto-Marktanteile sind in Norwegen längst zur Gewohnheit geworden, schließlich lag im Zeitraum Januar bis Juli 2025 der Elektroanteil an den Neuzulassungen bei 94,1 Prozent. Doch in keinem Monat bisher waren sie so hoch wie im Juli: 9.291 Elektroautos bei 9.563 Neuwagen insgesamt bedeuten mit 97,2 Prozent einen neuen Bestwert. Zum Vergleich: Im Juli 2024 waren es noch 91,9 Prozent.

Das heißt natürlich auch: Nur noch 272 Neuzulassungen hatten keinen rein elektrischen Antrieb an Bord – offiziell sind die 9.291 Neuzulassungen „emissionsfreie“ Fahrzeuge. Da in Norwegen die Brennstoffzellenautos aber keine Rolle spielen, handelt es sich praktisch nur um Batterie-elektrische Autos. Zu den Elektroautos kamen im Juli noch 101 Plug-in-Hybride, 60 Vollhybirde, 86 neue Dieselautos und 25 reine Benziner. Die Hybride (PHEV und HEV) kamen somit auf 1,7 Prozent Marktanteil, die Diesel auf 0,9 Prozent und die Benziner auf 0,3 Prozent der Neuzulassungen.

Im laufenden Jahr sieht die Verteilung recht ähnlich aus, die Hybride schneiden da aber noch etwas besser ab. Sie haben in den ersten sieben Monaten von 2025 4,3 Prozent (nach 10,7 Prozent im Vorjahreszeitraum) ausgemacht, die Diesel 1,3 Prozent (2024: 2,7 %) und die Benziner bei 0,4 Prozent (2024: 1,0 %). Die reinen Elektroautos haben mit 94,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (85,6 %) nochmals deutlich zugelegt.

Traditionell ist der Juli in dem reinen Import-Markt Norwegen ein eher ruhiger Monat. In diesem Jahr lagen die Neuzulassungen aber 48 Prozent über dem Vorjahr – was vor allem an den E-Auto-Neuzulassungen lag. Øyvind Solberg Thorsen vom norwegischen Straßenverkehrsinformationsrat (OFV) weist aber darauf hin, dass viele im Juli zugelassenen Pkw schon länger bestellt waren, aber nun erst ausgeliefert wurden. Insgesamt spürt der norwegische Automarkt eine Erholung und die Effekte von zahlreichen Rabattaktionen der Hersteller.

Im Juli sind die Neuzulassungen auch spürbar gleichmäßiger verteilt als etwa im Juni. Damals hat das Tesla Model Y mit 25 Prozent Marktanteil und über 5.000 Neuzulassungen dominiert. Auch im Juli liegt der in Grünheide gebaute Tesla vorne, allerdings nur mit 715 Neuzulassungen oder 7,5 Prozent Marktanteil. Es folgen der Skoda Enyaq (574), der VW ID.4 (408) und der BYD Sealion 7 (380). Da es der Ford Explorer zum ersten Mal in die Top Ten geschafft hat, basieren zusammen mit den VW-Modellen ID.3 und ID.7 die Hälfte der Modelle auf dem MEB.

ofv.no, ofv.no (beide auf Norwegisch)