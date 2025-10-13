Alle Kategorien Alle Kategorien
Neue E-Auto-Förderung wird wohl Kaufprämie – diesmal auch für Gebrauchte

Nachdem die Bundesregierung eine neue E-Auto-Förderung angekündigt hat, sickern Details durch. Laut Medienberichten soll es wieder eine Kaufprämie sein, und zwar in Höhe von bis zu 4.000 Euro, aber mit deutlichen Obergrenzen beim Fahrzeugpreis und dem Einkommen des Käufers. Auch Gebrauchtwagenkäufe sollen wohl gefördert werden.

volkswagen id3 gtx 20242 001 min
Bild: Volkswagen
Von Florian Treiß
13.10.2025 - 09:33 Uhr

Nach dem Ende 2023 abrupt gestoppten Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos will die schwarz-rote Bundesregierung nun ein neues Förderprogramm für die Anschaffung von E-Autos auflegen. Wie Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil vergangenen Donnerstag sagte, sollen drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem EU-Sozialfonds bereitgestellt werden, um gezielt Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen beim Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge zu unterstützen. Doch was Klingbeil zunächst nicht sagte: Wird es sich dabei wieder um eine Kaufprämie handeln oder z.B. um ein Sozialleasing nach französischem Modell? Für letzteres hatte die SPD in den vergangenen Monaten getrommelt.

Laut verschiedenen Medienberichten zeichnet sich nun ab, dass die Bundesregierung aus Union und SPD sich für eine Kaufprämie entschieden hat, die bis zu 4.000 Euro pro Fahrzeug betragen soll. Los gehen soll’s am 1. Januar 2026, erneut soll das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Bearbeitung der Anträge und Auszahlung der Fördermittel zuständig sein.

Allerdings soll diese stärkeren Einschränkungen als der frühere Umweltbonus unterliegen: So soll es etwa eine Einkommensobergrenze geben, um eben nur Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen zu fördern. Laut „Bild“ sind dafür Einkommen bis zu 3.800 Euro Monatsbrutto im Gespräch, wobei dies noch nicht final entschieden sei.

Niedrigere Preisobergrenze und Gebrauchtwagen-Förderung

Aber auch bei den Fahrzeugen selbst soll es stärkere Einschränkungen geben als noch beim Umweltbonus: So dürfe der Netto-Listenpreis angeblich maximal 45.000 Euro betragen – beim früheren Umweltbonus lag diese Obergrenze bei 65.000 Euro. Sprich: Teure Premium-Stromer wären außen vor. Und es sollen nur vollelektrische Autos gefördert werden, nicht aber Plug-in-Hybride.

Erstmals will die Bundesregierung im Rahmen des Programms offenbar auch den Kauf von gebrauchten Elektroautos fördern. Damit haben andere EU-Staaten bereits gute Erfahrungen gesammelt. Dies würde den Vorteil mit sich bringen, dass sich Haushalte mit geringeren Einkommen noch eher ein E-Auto anschaffen können. Schließlich sind elektrische Neuwagen oft noch immer viel teurer als ihre Verbrenner-Pendants. Und selbst, wenn man die in Aussicht gestellten 4.000 Euro Förderung abzieht, sind die Preise oft noch vergleichsweise hoch.

Würden nun aber auch elektrische Gebrauchtwagen gefördert werden, so würden Haushalte mit geringeren Einkommen aus der Kombination zwischen dem Preisunterschied zwischen neu und gebraucht sowie der staatlichen Förderung profitieren. Außerdem wird das Angebot elektrischer Gebrauchtwagen im Markt immer größer, u.a. durch Leasingrückläufer bzw. Fahrzeuge aus Firmenflotten, die oft nach wenigen Jahren abgestoßen werden.

Deutsche und europäische Hersteller fördern

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte zu „Bild“: „Alle müssen sich den Umstieg leisten können.“ Und weiter: „Mit dem Geld sollen Elektroautos endlich auch in die Stadtviertel kommen, wo sie bisher für viele nur schwer zu finanzieren sind. Was mir bei der Ausgestaltung des Förderprogramms wichtig ist: Es muss insbesondere die deutsche und europäische Autoindustrie davon profitieren. Darauf wird das Umweltministerium achten. Die Zukunft ist elektrisch und wir wollen, dass sie an den deutschen Standorten geschrieben wird.“

Die Bundesregierung sucht daher offenbar nach einem Weg, chinesische Elektroautos von der Förderung auszuschließen. Zudem soll die neue Förderung wohl nicht nur für E-Autos gelten, sondern auch für andere Formen der klimaschonenenden Mobilität aufgelegt werden, also z.B. E-Mopeds, E-Motorräder und eventuell auch E-Bikes.

bild.de, auto-motor-und-sport.de, rnd.de

12 Kommentare

zu „Neue E-Auto-Förderung wird wohl Kaufprämie – diesmal auch für Gebrauchte“
Peter
13.10.2025 um 09:51
Na da bin ich mal gespannt, wie die Regierung dieses mal Mitnahmeeffekte der Hersteller verhindern möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Listenpreise ab heute aufgrund ähh steigender Energie- und Materialkosten schrittweise um ca. 4000 EUR steigen.Dass man auch Gebrauchte mit einbeziehen möchte, finde ich gut. Obwohl mir der Prozess noch unklar ist: Bis die Förderung auf Basis eines Gebrauchtangebots inkl. Einkommensnachweis bewilligt ist, ist der Gebrauchte ja längst anderweitig verkauft. Oder darf man dann in Vorleistung gehen und hoffen, dass man die Förderung nachträglich bekommt.Ich selbst spüre gerade den klassischen, ungewünschten Effekt: Übermorgen eine Probefahrt im Autohaus für einen Gebrauchten vereinbart. Tja, soll ich dann doch bis Januar warten? Falle ich unter die Einkommensgrenze? Vermutlich brechen die Verkaufszahlen bis Januar jetzt erstmal ein.
Antworten
Micha
13.10.2025 um 16:29
War doch vorher nicht anders, oder? Förderung gab es nur im Nachhinein mit eingereichtem Kaufvertrag.
Antworten
goderon
13.10.2025 um 10:11
Man sollte lieber die Stromsteuer senken
Antworten
Franz
13.10.2025 um 10:25
Eingespart wird das Geld beim Bürgergeld, bei der Gesundheitsversorgung, Pflege usw. Gleichzeitig haben die Autokonzerne wenig Anreiz günstigere Modelle anzubieten. Und Vorschriften wie in China, daß Batterien sich nicht selbst entzünden dürfen - auch nicht bei Unfällen - gibts auch nicht. Dieses Regime hat fertig.
Antworten
F. K. Fast
13.10.2025 um 10:30
Keine Bundesregierung ist irgendwie fähig, eine ernsthafte zukunftstaugliche Strategie zu entwickeln oder auch Reformen anzugehen, ohne dass versucht wird, Probleme mit (nicht vorhandenem) Geld zu kitten.Es würde den Steuerzahler vermutlich nichts kosten, für echten Wettbewerb an der öffentlichen Ladesäule zu sorgen, der dann für niedrigere Preise sorgen würde. Aber dies wäre der Schlüssel, um BEV wirklich attraktiver zu machen - neue wie gebrauchte.
Antworten
Michael
13.10.2025 um 12:53
Momentan ist für viele auch der Strompreis zu hoch um sich ein EAuto leisten zu können.
Antworten
Wolfgang
13.10.2025 um 16:24
Hallo Ich bezahle momentan genau 22,84 Cent/kWh. Das bedeutet, dass ich für 100 km Stromtanken bei ca. 20 kWh/100km im Schnitt 4,50 € bezahle. Im Winter etwas mehr, im Sommer etwas wenigerEin Diesel mit ca. 6 l Verbrauch bei 1,55 €/l bezahlt hierfür 9,30 €Hinzu kommt Servicekosten beim E-Auto ca. 50 % weniger wie beim Verbrenner. 10 Jahre steuerfrei.Das rechnet sich auch ohne PV-Anlage, wenn man rechnen kann!
Antworten
Gerd Horst Ritter
13.10.2025 um 13:05
HALLO habe einen VW eup gebraucht gekauft Baujahr 12.21 für 17400€ nur 2000km. Bin Rentner habe ich 1.01.2026 auf eine Prämie Anrecht !!! ..
Antworten
Northbuddy
13.10.2025 um 14:09
Das wirst du wissen, sobald es ein Gesetz dafür gibt. Meine Meinung: Bitte KEINE Kaufprämie machen. Das führt nur zu dem, was jetzt passiert: - Kaufzurückhaltung (ich könnte ja ....) - Mitnahmeeffekte (scheinbar hast du dich ja auch ohne Prämie für den Kauf entschieden) - Weniger Druck auf die Hersteller, günstige Modelle in den Markt zu bringen (was die Asiaten machen)Der Strompreis muss runter, insbesondere an der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Und die Ladeinfrastruktur, insbesondere für "über Nacht Parker in Ballungsräumen" muss angegangen werden. DA muss man ran.Was eine Kaufprämie mit den Fahrzeugpreisen macht hat man ja gesehen. Als sie wegfiel, stiegen plötzlich die Rabatte (sanken die effektiven Kaufpreise). Und dann immer wieder dieses schöne Einkommensgrenze bei jeder Gelegenheit. Für sich betrachtet sinnvoll. Aber in der Summe dürfte man sich als jemand, der oberhalb dieser Grenzen verdient schon fragen, ob dies noch in die richtige Richtung läuft. Für die finanzielle "Gerechtigkeit" war eigentlich die Steuerprogression gedacht...
Antworten
Gregor
13.10.2025 um 14:56
Mal sehen ob der Trick mit den engen Grenzen funktioniert. Denn so können die Hersteller nicht pauschal die "BONUSRABATTE" weglassen und das Geld für sich selbst einstecken. Denn die Rabatte müssten dann filigraner pro "Armer Menschen Haushalt" weggelassen werden.Das Leasing des T03 von Leap kostet 99€ im Jahr. bei 10.000km sind es ca. 3000€ in 2 Jahren leasing. Ich denke wer "arm" ist, könnte sich auch jetzt schon sowas kaufen/leasen.
Antworten
Ralf K.
13.10.2025 um 15:09
"Erstmals will die Bundesregierung im Rahmen des Programms offenbar auch den Kauf von gebrauchten Elektroautos fördern."Das stimmt so nicht, dass es "erstmal" sei. Das letzte Mal (Umweltbonus und auch Innovationsprämie) gab es das ja auch schon eine Förderung auf den Kauf und das Leasing von "jungen Gebrauchtfahrzeuge" (siehe die BAFA-Seite: "Bundesanteil inkl. Innovationsprämie für junge Gebrauchtfahrzeuge"). Es gab damals jedoch nur recht wenige Gebrauchtwagen, die die recht strengen Anforderungen erfüllten (maximal 1 Jahr alt, maximal 15.000 km, Preis mindestens 20% unter Bruttolistenpreis ohne Herstellerprämie, recht aufwendige Nachweisführung).Wenn man sich die "Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus)" im Bundesanzeiger in den verschiedenen Ausfertigungen nochmal anschaut, sind da immer auch junge Gebrauchte mit drin, die bestimmte Anforderungen erfüllen.
Antworten
Max
13.10.2025 um 20:30
Sehr gut. Ich plane nächstes Jahr ein neues E-Auto zu kaufen. Wird aber deutlich über den 45.000€ Listenpreis liegen. Wenn es für den Pöbel allerdings Kohle zum Gebrauchtwagenkauf gibt dann steigt der Wert meines aktuellen Autos direkt.Es gibt ja nicht mehr oder weniger Gebrauchtwagen nur wegen der Prämie Klassischer Unsinn die Prämie auch für gebrauchte zu zahlen. Was soll der Effekt sein außer, den Preisverfall bei gebrauchten Stromern zu stabilisieren? Vermutlich wird damit den Herstellern geholfen damit die vielen Leasing Verträge nicht im Fiasko enden wenn die gebrauchten nach drei Jahren nur noch 35% des Neupreises wert sind..
Antworten

