Weser-Ems-Bus nimmt sechs H2-Busse in Flotte auf

Bereits Anfang 2023 hat die Deutsche Bahn für ihre Bussparte DB Regio Bus erstmals eine größere Zahl Wasserstoff-Busse bestellt. Mit dem portugiesischen Hersteller CaetanoBus wurde ein Rahmenvertrag über die Lieferung von 60 H2-Bussen des Typs H2.City Gold bis zum Jahr 2026 geschlossen.

Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass die ersten sieben Fahrzeuge aus dem Rahmenvertrag verbindlich bestellt wurden. Laut der Mitteilung sollten sie noch im selben Jahr ausgeliefert und ab Anfang 2024 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Linienbetrieb eingesetzt werden. Dabei ging es konkret um fünf Fahrzeuge im Raum Jever und zwei in Rendsburg-Eckernförde.

Seit Juni dieses Jahres sind zwei H2-Busse im Kreis Rendsburg-Eckernförde unterwegs. Explizit erwähnt wird es zwar nicht, dabei dürfte es sich jedoch um Exemplare aus dem 2023 geschlossenen Rahmenvertrag handeln. Gleiches gilt auch für die nun sechs neuen Brennstoffzellen-Busse für den Landkreis Friesland, womit die Lieferung einen Bus mehr als geplant umfasst.

Die H2-Busse stammen ebenfalls von CaetanoBus, die jeweils eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern bieten sollen. Möglich machen sollen dies die auf dem Dach verbauten H2-Tanks, die über eine Kapazität von insgesamt 37,5 Kilogramm Wasserstoff verfügen und eine Brennstoffzelle von Toyota versorgen. Betankt werden sie zunächst an einer mobilen Wasserstoff-Tankstelle auf dem Betriebshof von Weser-Ems-Bus in Jever. Diese wurde gemeinsam mit der unabhängigen Forschungseinrichtung Technologie-Transfer-Zentrum (ttz) Bremerhaven und dem Wasserstoff-Hersteller und -Lieferanten Lhyfe installiert. Für 2026 ist die Eröffnung einer öffentlichen H2-Tankstelle durch den Betreiber Score geplant. Sie soll verkehrsgünstig in Schortens im JadeWeserPark errichtet werden.

Für Weser-Ems-Bus sind mit den neuen Wasserstoff-Bussen die ersten emissionsfreien Fahrzeuge im Einsatz, heißt es. Zwei Elektrobusse folgen im Verkehrsgebiet Ihlow. Mit den neuen Fahrzeugen sollen rund zehn Prozent der Flotte von DB Regio Bus Nord in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein emissionsfrei fahren.

Zur Höhe der Investition werden allerdings keine Angaben gemacht. In den Mitteilungen heißt es lediglich, dass der Landkreis Friesland Mehrkosten von 450.000 Euro tragen würde. Unterstützung bei der Beschaffung erhielt das ÖPNV-Unternehmen durch zwei Förderpakete vom Bundesministerium für Verkehr (BMV). Doch auch zur Fördersumme gibt es keine Details.

Klar ist, dass die Beschaffung von insgesamt 152 Bussen mit alternativem Antrieb bei der DB Regio Bus Nord im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ mit insgesamt 16,5 Millionen Euro durch das BMV gefördert wird. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

now-gmbh.de, deutschebahn.com