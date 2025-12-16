BYD kooperiert mit Autohandelsgruppe AVAG

Noch am Rande der IAA nannte BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski im electrive-Interview das Ziel, dass BYD bis Ende diesen Jahres auf mindestens 120 Verkaufspunkte in Deutschland kommen will und Ende 2026 dann auf 300 Standorte. Doch dieser Wert ist drei Monate später bereits überholt: Auf seiner ersten Händlertagung in Deutschland sprach BYD dieser Tage in Köln von nunmehr 150 unterzeichneten Händler- und Servicestandorten in Deutschland. Dies sei ein Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Ausbau auf 350 Standorte bis Ende 2026 – also nochmals 50 mehr als zuletzt von Bialkowski genannt.

Für die Reise dorthin hat BYD nun mit der AVAG aus Augsburg eine der größten Händlergruppen des Landes gewonnen. Die AVAG verkauft unter verschiedenen Namen Fahrzeuge der Stellantis-Marken sowie von Kia, Ford, Toyota, Lexus, Nissan, Honda und Škoda. Und nun kommt also auch noch BYD zu.

Dabei beschränkt sich die Kooperation zunächst auf drei Standorte in Dresden, Leipzig und Ludwigshafen. Laut AVAG handelt es sich konkret um die Betriebe Autocenter Dresden und Autocenter Leipzig-Halle, die beide bislang auf Nissan spezialisiert sind, sowie um den Opel-Händler AMZ Ludwigshafen.

BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski sagt: „Wir freuen uns, mit der AVAG-Gruppe einen weiteren erfahrenen und leidenschaftlichen Partner an unserer Seite zu wissen, der uns beim Ausbau unseres Vertriebs- und Servicenetzes in drei wichtigen Großstädten voranbringen wird.“ Und AVAG-Bereichsvorstand Ulf Pfeiffer ergänzt: „BYD steht für Innovation und Zukunft – mit einem Modellportfolio, das ideal zu unserem Anspruch an moderne, effiziente und bezahlbare Mobilität passt. Wir sind überzeugt, dass auch unsere Kundinnen und Kunden davon begeistert sein werden, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BYD, um gemeinsam die Mobilität von morgen zu gestalten.“

Während es in Ludwigshafen bislang noch keinen BYD-Händler gab, sondern der nächste Verkaufsort in der Nachbarstadt Mannheim beim BYD-Partner Hedin lag, so ist die Situation in Dresden und Leipzig anders: In beiden sächsischen Metropolen hat die aus Mercedes-Niederlassungen hervorgegangene Handelsgruppe Sternauto schon seit langem BYD-Fahrzeuge im Angebot. Beide Sternauto-Standorte zählen zu den nur 26 Verkaufspunkten, die BYD am Jahresanfang erst in Deutschland hatte. Entsprechend kommt in beiden Städten nun eine zweite Möglichkeit hinzu, ein BYD-Auto zu kaufen – also genau so, wie es auch bei anderen Marken üblich ist, die in größeren Städten oft gleich mehrere Standorte bieten.

Schon im Sommer hatte BYD übrigens zahlreiche neue Partnerhändler bekanntgegeben: So etwa mit Autohaus König für mehrere Städte im Osten und mit Autohaus Häusler in München, weiterhin mit der Ruhrdeichgruppe für vier Verkaufsstellen in Duisburg, Gelsenkirchen, Krefeld und Mülheim/Ruhr, mit der Weller-Gruppe für Verkaufsflächen in Bad Salzuflen, Osnabrück, Hamburg-Harburg und Hamburg-Bergedorf und weiterhin mit dem Autohaus Ulmen für einen Flagship Store in Düsseldorf sowie einen normalen Verkaufspunkt in Ratingen.

