EnBW nimmt Preissenkungen bei EWE Go und Pfalzwerken zurück

Über die EnBW-mobility+-Ladetarife gewährt das Unternehmen nicht nur den Zugang zum eigenen Ladenetz. Auch Ladestationen anderer Betreiber können darüber genutzt werden. Unabhängig vom gewählten Tarif liegt die Preisgrenze für das Laden an Fremdladesäulen je nach Betreiber zwischen 56 und 89 Cent für die Kilowattstunde.

Per Push-Benachrichtigung hatte die EnBW ihre Kunden Mitte Dezember darüber informiert, dass die Preise an Ladepunkten von EWE und den Pfalzwerken auf 56 Cent/kWh gesenkt wurden. Diese Preissenkung war jedoch nur von kurzer Dauer. Inzwischen hat die EnBW die Preise für das Laden an den Säulen einiger Betreiber wieder angehoben, informiert wurden die Kunden darüber per Push-Benachrichtigung allerdings nicht.

So ruft das Energieunternehmen im Roaming nun beispielsweise 64 Cent/kWh bei EWE Go und den Berliner Stadtwerken auf. Für Ladevorgänge bei den Pfalzwerken, den Stadtwerken München sowie den Hamburger Energiewerken fallen ab sofort 69 Cent/kWh an. Electra liegt aus EnBW-Sicht sogar bei 74 Cent/kWh.

Eine Ausnahme bildet weiterhin Enercity: Hier bleibt es beim im Dezember eingeführten Preis von 56 Cent pro Kilowattstunde. Insgesamt hat EnBW damit einen Großteil der erst kürzlich vorgenommenen Roaming-Preissenkungen wieder zurückgenommen.

Quelle: Info per EnBW-App