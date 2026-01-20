BYD mit 150 Standorten in Deutschland und 700 Prozent Absatzplus

Dass BYD mit dem Ausbau seines Händlernetzes gut vorankommt, wurde durch die vielen neuen Partner der letzten Monate deutlich, zum Beispiel die Autohandelsgruppe AVAG für Standorte in Dresden, Leipzig und Ludwigshafen, oder Autohaus König für mehrere Städte im Osten und Autohaus Häusler in München. Damit erreichte BYD Ende 2025 die Marke von 150 unterzeichneten Händler- und Servicestandorten ab – und peilt für dieses Jahr den Ausbau auf 350 Standorte an.

Der von Hyundai gewechselte Kai Schröder, der für BYD den Ausbau des Händlernetzes in Deutschland verantwortet, erklärt: „Das enorme Interesse an BYD hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Ein Wachstum von 26 auf 150 unterzeichnete Händler- und Servicestandorte innerhalb eines Jahres stellt ein Rekord in dieser Branche und ein starkes Signal für das Vertrauen in unsere Marke dar. Dieser Meilenstein bestätigt unseren Kurs und bildet eine hervorragende Basis für den weiteren Ausbau.“

Das schnelle Wachstum beim Händlernetz macht sich auch deutlich beim Absatz bemerkbar: Konnte BYD noch 2024 gerade mal rund 3.000 Fahrzeuge in Deutschland loswerden, gab es nun einen massiven Anstieg auf 23.360 Neuzulassungen. Dabei handelte es sich aber längst nicht nur um reine Elektroautos, für die BYD früher bekannt war, sondern verstärkt auch um Plug-in-Hybride: So führte der BYD Seal U DM-i im November erstmals die deutsche Zulassungsstatistik bei den Plug-in-Hybriden an und ist aktuell z.B. auch Bestandteil der Flotte des Mietwagenanbieters Sixt.

Die Produktpalette von BYD umfasst in Deutschland mittlerweile elf Modelle, darunter acht vollelektrische Modelle und drei Plug-in-Hybride. Laut deckt BYD 90 Prozent aller relevanten Marktsegmente vom A- bis zum E-Segment ab.Zu den Neuvorstellungen zählte der kompakte Atto 2 sowie der Ministromer Dolphin Surf.

Roadmap für 2026: Denza-Launch und Megawattladen

Für 2026 hat BYD in Deutschland und Europa große Pläne: So steht der Launch der Premiummarke Denza mit zunächst zwei Modellen an. Klaus Hartmann, seit März 2025 Regional Commercial Director von Denza: „2026 wird für Denza ein entscheidendes Jahr. Mit zahlreichen neuen Modellen, angeführt vom Z9GT und dem Premium-Van D9, bringen wir unsere Technologie-, Design- und Komfortkompetenz konsequent auf die Straße. Und das sowohl mit rein elektrischen Modellen als auch mit Super-Hybrid-Fahrzeugen. Unser Anspruch ist klar: Denza wird sich als neue Benchmark im Premium-Segment etablieren und eine echte Alternative für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden in Deutschland bieten.“

Weiterhin will BYD die Produktion in seinem neuen Werk in Ungarn im ersten Halbjahr 2026 hochfahren, nachdem dort zunächst bereits ab Ende 2025 der Dolphin Surf gebaut werden sollte. Und: Für 2026 ist auch die Einführung der Mega-Flash-Charging-Technologie in Europa geplant, also des neuen Megawatt-Ladesystems von BYD, mit dem entsprechend ausgerüstete E-Autos in nur fünf Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite laden können. BYD plant die Installation von 300 dieser Mega Flash Charger bis Ende 2026, vor allem bei deutschen BYD-Handelspartnern.

