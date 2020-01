Toyota startet nur langsam ins BEV-Zeitalter

Toyota plant laut einem japanischen Medienbericht mit einem weltweiten Absatz von gerade mal 500.000 reinen Elektroautos im Jahr 2025. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was andere Autobauer wie VW und Tesla planen.

Wie das japanische Wirtschaftsblatt Nikkei berichtet, würde Toyota mit diesen E-Zielen zwar weit hinter den angepeilten drei Millionen Elektroautos von Volkswagen zurückbleiben, könnte damit aber dennoch die Umweltvorschriften in China und Europa erfüllen.

„Mit Hybridfahrzeugen werden wir die bevorstehenden Vorschriften nicht erreichen können, BEV und andere Technologien werden erforderlich sein“, sagte Shigeki Terashi, Executive Vice President und Leiter des Elektrifizierungsprogramms von Toyota, gegenüber Nikkei. Heißt im Umkehrschluss auch: Die von den Japanern lange Zeit favorisierten Brennstoffzellenautos wie der Mirai werden auch in den nächsten Jahren nicht in so großen Stückzahlen kommen, dass Toyota die CO2-Ziele und EV-Quoten erreichen könnte. Zumindest als Übergangslösung sollen nun Batterie-elektrische Autos zum Einsatz kommen.

Mindestens zehn neue BEV-Modelle von Toyota sollen bis 2025 international debütieren, in diesem Jahr wird der Lexus UX 300e den Anfang machen – die technischen Daten des E-SUV bleiben aber hinter anderen Modellen des Jahrgangs 2020 zurück. Im laufenden Jahr wolle Toyota nur 10.000 E-Autos produzieren und im kommenden Jahr 30.000. Alle E-Fahrzeuge sollen dem Bericht zufolge aus der Motomachi-Fabrik in Toyota City kommen, andere Werke wollen die Japaner vorerst nicht umrüsten.

Toyota hatte sich zum Ziel gesetzt, den Absatz von elektrifizierten Fahrzeugen bis 2025 auf 5,5 Millionen Fahrzeuge zu steigern – das Dreifache des Werts von 2018. Davon entfallen 4,5 Millionen auf Hybride und Plug-in-Hybride, der Rest auf Brennstoffzellen-Pkw und rein Batterie-elektrische Autos. Die Logik der Japaner: BEV werden vor allem in Europa und China regulatorisch gefördert, beide Märkte gehören für den Konzern aber zu den kleineren Absatz-Regionen. In Märkten wie Japan oder den USA sollen es HEV und PHEV richten.

Für die Elektro-Pläne ist Toyota bereits Kooperationen mit CATL und BYD eingegangen. Die Fahrzeuge aus diesen Kooperationen sollen bereits 2020 auf den Markt kommen, die chinesischen Quoten erfordern das. Wie Terashi im Oktober während er Tokyo Motor Show sagte, werden die ersten BEV in Europa erst 2022 oder 2023 eingeführt. „Wir werden mit kleineren Modellen beginnen“, so der Manager. Ob es sich dabei um vollkommen neue Modelle oder Elektro-Versionen bestehender Fahrzeuge – etwa des jüngst vorgestellten, auf der TNGA-Plattform basierenden Yaris Hybrid handelt, ließ Terashi offen.

