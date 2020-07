Tesla verbucht inmitten der Branchenkrise Q2-Gewinn

Tesla gelingt das kaum für möglich gehaltene Kunststück: Trotz wochenlang stillstehender Produktionsbänder hat der Elektroautobauer aus Kalifornien in dem von der Corona-Pandemie überschatteten 2. Quartal 2020 einen Gewinn eingefahren – den mittlerweile vierten Quartalserfolg in Folge.

Bereits ein Jahr ohne Verluste: Tesla verbucht seine bislang längste Profitabilitätsperiode. Die Geschäftszahlen zum 2. Quartal 2020 weisen einen Gewinn von 104 Millionen Euro aus. Das ist deutlich mehr als der Mini-Überschuss von 16 Millionen Dollar aus dem ersten Quartal und glänzt erst recht gegenüber dem zweiten Quartal 2019, als der vorerst letzte Quartalsverlust mit 408 Millionen Dollar zu Buche schlug. Das Plus ist umso höher zu bewerten, als dass Teslas Produktion stark mit den Einschränkungen der Gesundheitskrise kämpfen musste: Das Fahrzeugwerk in Fremont musste fast die Hälfte des Quartals geschlossen bleiben.

Nicht unbedingt die Produktion, sondern vor allem die trotz der ungünstigen externen Faktoren bewältigten Auslieferungen sorgen denn auch für den mehr als respektablen Umsatz im zweiten Quartal. Mit 6,04 Milliarden Dollar liegt dieser in etwa auf dem Niveau des 1. Quartals (5,99 Milliarden Dollar). Obendrein ist es Tesla gelungen, seine Liquiditätsreserven um eine weitere halbe Milliarde Dollar auf nun 8,6 Milliarden Dollar auszubauen. Mit dieser Stabilitäts-Demonstration in „beispiellosen Zeiten“, wie es der Elektroautobauer passend formuliert, beweisen die Kalifornier, dass ihr exorbitantes Börsenhoch nicht völlig vom Realmarkt entkoppelt ist. Tesla wird gehypt, keine Frage. Aber Tesla liefert auch.

Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Tesla hat es im 2. Quartal 2020 fertig gebracht, insgesamt 90.650 Fahrzeuge auszuliefern, 2.250 mehr als im ersten Quartal des Jahres. Im Geschäftsbericht veröffentlicht das Unternehmen ein Diagramm, das demonstrativ Tesla als einzigen OEM ausweist, der im zweiten Quartal Zuwächse bei den Auslieferungen verbuchen konnte. Sämtliche anderen großen Autohersteller verlieren dagegen 20 bis 45 Prozent. Wie das sein kann? Tesla kommt zugute, dass der Vertrieb rein digital funktioniert und konnte während der Pandemie schlicht die ohnehin langen Wartelisten für das Model 3 und Model Y abarbeiten.

Nicht gefeit waren die US-Amerikaner freilich gegen Werksschließungen in China und den USA und ergo gegen Produktionsausfälle. Mit 82.272 Fahrzeugen rollten von April bis einschließlich Juni deutlich weniger Exemplare vom Band als im 1. Quartal (102.672 Fahrzeuge). Dieser Engpass könnte in den Auslieferungszahlen im 3. Quartal spürbar werden. Immerhin: Bei Model 3 und Model Y – den beiden wichtigen Volumenmodellen der Kalifornier – ging die Produktion nur um 14 Prozent zurück (da in China weiter Model 3 gebaut werden konnten).

Wie dem auch sei: Nach dem ersten Pandemie-Schock und einem ungewöhnlich vorsichtigen Ausblick im Q1-Geschäftsbericht hat Tesla-Chef Elon Musk inzwischen offenbar seinen Wettkampfgeist wiederentdeckt. Zum Eingang des Jahres formulierten Ziel, 2020 insgesamt eine halbe Millionen Fahrzeuge ausliefern zu wollen, schreibt Tesla jetzt: „Obwohl die Erreichung dieses Ziels schwieriger geworden ist, bleibt die Auslieferung einer halben Million Fahrzeuge im Jahr 2020 unser Ziel.“ Wagemutig, denn die Marke liegt jetzt bei nicht mal 200.000.

Die Stichworte lautet deshalb Kapazitätserweiterung und mehr lokale Produktion: In Fremont soll noch dieses Jahr die Fertigungsrate von Model 3 und Model Y zusammen von 400.000 auf 500.000 Exemplare per annum steigen. Wie dieser Tage berichtet, baut Tesla vor diesem Hintergrund vor Ort eine weitere Zelt-Struktur auf, um mehr Model Y herstellen zu können. Grundsätzlich fährt die Produktion des seit dem ersten Quartal 2020 vom Band rollenden Model Y viel schneller hoch als seinerzeit die des Model 3, heißt es aus der Unternehmenszentrale.

In Shanghai fährt parallel die Model-3-Fertigung weiter hoch. Vor allem der dortigen Gigafactory 3 sind die noch glimpflichen Produktionszahlen in Q2 zu verdanken. Außerdem senkt die lokale chinesische Produktion vor Ort die Betriebskosten. Ab 2021 – das bestätigt Tesla jetzt nochmals – wird in China und im brandenburgischen Grünheide zudem ebenfalls das Model Y gebaut.

Parallel bereiten die Kalifornier den Bau eines neues Werk in den USA vor. Die Standortentscheidung sei jetzt gefallen, heißt es im Geschäftsbericht – ohne das „Wo“ aufzuklären. Im Rennen waren zuletzt Texas oder Oklahoma. Dort soll der angekündigte Cybertruck und später auch das Model Y für Kunden an der Ostküste gebaut werden. Ebenfalls auf amerikanischen Boden plant Tesla die auf 2021 verschobene Fertigung des E-Lkw Semi und den Bau des neuen Roadster.

Kein Zweifel: Tesla geht aus dem durch externe Faktoren extrem herausfordernden ersten Halbjahr 2020 gestärkt hervor. Die in normalen Zeiten guten, aber nicht euphorisierenden Quartalszahlen erhalten durch die allgegenwärtige Schwäche des internationalen Automarkts eine herausragende Dimension. Der Elektroautobauer selbst spricht von seiner „erwiesenen Widerstandsfähigkeit“. Den Gewinn schreibt der Hersteller „grundlegender betrieblicher Verbesserungen“ zu. Kosten im Zusammenhang mit Fabrikschließungen seien zudem durch Maßnahmen zur Kostensenkung ausgeglichen worden. Die unsichere Gemengenlage der vergangenen Monate haben dennoch Spuren hinterlassen: Man müsse abwarten, ob es weitere Betriebsunterbrechungen geben und wie sich die weltweite Verbraucherstimmung in der zweiten Hälfte des Jahres entwickeln wird, schreiben die Kalifornier. Kein Wunder: Ihr Bundesstaat gehört weiterhin zu den amerikanischen Covid-19-Hotspots.

