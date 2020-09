Mahle und Ballard entwickeln BZ-Systeme für Nutzfahrzeuge

Der deutsche Automobilzulieferer Mahle und der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power Systems haben vereinbart, künftig gemeinsam Brennstoffzellensysteme für Nutzfahrzeuge verschiedener Gewichtsklassen zu entwickeln und zu industrialisieren.

Langfristiges Ziel der Kooperation ist die Fertigung von kompletten BZ-Systemen für die europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Märkte. Während der ersten Phase der Zusammenarbeit wird Ballard vorrangig für das Systemdesign rund um den Brennstoffzellenstack verantwortlich sein, während Mahle sein Know-how in Sachen Thermomanagement, Luftmanagement, Leistungselektronik und Packaging einbringt.

Der Stuttgarter Zulieferer ist bereits seit mehreren Jahren Serienausrüster für Brennstoffzellen-Fahrzeuge und dabei vor allem auf den Feldern Thermo- und Luftmanagement sowie Filtration stark aufgestellt. „Klimaneutraler Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge und zugleich Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele“, ist Jörg Stratmann, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung überzeugt. „Im Rahmen unserer Kooperation mit Ballard werden wir der Entwicklung großserientauglicher Brennstoffzellenantriebe einen spürbaren Schub verleihen.“

Ballard Power Systems kündigt derweil parallel an, seine Produktionskapazitäten für Membranelektroden-Baugruppen (MEAs) in Vancouver ab Anfang 2021 zu versechsfachen, um das erwartete Wachstum bei BZ-Nutzfahrzeugen bedienen zu können. Konkret wollen die Kanadier auf jährlich sechs Millionen MEAs kommen, was laut dem Unternehmen einer Leistung von rund 1,66 Gigawatt entspricht.

Erst Mitte des Monats hatte Ballard Power Systems ein neues PEM-Brennstoffzellenstack namens FCgen-HPS vorgestellt, das der Konzern im Rahmen seiner Kooperation mit Audi entwickelt hat und das sich für eine Reihe von Nutzfahrzeugen eignet, aber beispielsweise auch in Schiffe, Schienen- und Luftfahrtfahrzeuge verbaut werden kann.

mahle.com, ballard.com