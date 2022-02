Magna startet Produktion von MEB-Antrieben in China

Die E-Motoren mit 150 kW Leistung für die Hinterachse des ID.4 werden von Volkswagen Group Components in Kassel produziert. Woher die vorderen Antriebseinheiten der bisher ausgelieferten Allrad-Modelle kommen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Mit der Massenproduktion in China scheint sich VW aber auf steigende Stückzahlen über die MEB-Modelle hinweg vorzubereiten. insideevs.com , magna.com

„Dies ist Magnas jüngstes Hochvolt-eDrive-System, das für die Serienproduktion industrialisiert werden soll, und wir freuen uns, es dem globalen Markt zur Verfügung zu stellen,“ sagt Tom Rucker, Präsident von Magna Powertrain. Er sei stolz über den Auftrag und die ersten Fahrzeuge auf dem Markt zu sehen. HME-Präsident Haitao Zhang ergänzt: „Als führender Anbieter von eDrive-Systemen in China sind wir stolz darauf, unsere Kunden auf der ganzen Welt bei ihrem Übergang zu New Energy Vehicles zu unterstützen.“

Magna gibt an, dass die Antriebseinheit auf der Magna-eigenen E-Antriebsplattform basiert, aber speziell für den Einsatz als sekundäre Antriebseinheit an der Vorderachse optimiert wurde. Der Antrieb sei nicht nur kosteneffizient, sondern erfülle auch eine Vielzahl von Anforderungen für den weltweiten Einsatz.

In der Einheit ist nicht nur der Elektromotor (eine Asynchronmaschine) enthalten, sondern auch das Ein-Gang-Getriebe, der Wechselrichter sowie die entsprechende Steuerung und Software integriert. Welche Stückzahlen der vorderen Antriebseinheit die Magna-Tochter HASCO Magna Electric Drive Systems (HME) baut und an VW liefert, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

