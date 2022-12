LG Chem steigt bei Recycling-Spezialisten ein

Der südkoreanische Chemiekonzern LG Chem hat 24 Milliarden Won (ca. 17,6 Millionen Euro) in Jae Young Tech investiert, einen ebenfalls in Südkorea beheimateten Batterierecycling-Spezialisten. Die gemeinsamen Pläne beziehen sich aber vor allem auf Nordamerika.

Jae Young Tech wurde 2016 gegründet und verfügt über eine Technologie zur Rückgewinnung von hochreinem Lithium aus Altbatterien. Beide Unternehmen wollen bis Ende 2023 ein Joint Venture für das Batterierecycling in Nordamerika gründen, wie die LG Corporation nun mitteilt.

LG Chem wird demnach das Geschäft des Gemeinschaftsunternehmens leiten und Jae Young Tech wird für die Technologie verantwortlich sein. Das Joint Venture soll auch mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten, die über Lieferketten in Nordamerika verfügen. Die Koreaner erwähnen es in der Mitteilung zwar nicht ausdrücklich, die Überlegungen hinter den Nordamerika-Plänen dürften aber auch mit den Vorgaben für die EV-Steuergutschrift in den USA zusammenhängen – künftig muss bekanntlich ein zunehmender Anteil der Batteriematerialien aus Nordamerika stammen.

Die Recycling-Technologie von Jae Young Tech konzentriert sich auf das Lithium und dreht den sonst üblichen Prozess quasi um: In der Regel werden zunächst mittels flüssiger Chemikalien Bestandteile wie Mangan, Kobalt und Nickel herausgelöst und dann das Lithium aufgearbeitet. Laut Jae Young Tech bilden sich dabei aber Verunreinigungen in der Flüssigkeit, welche den Reinheitsgrad des Lithiums verschlechtern würden. Daher wird in dem Prozess des Unternehmens das Lithium zunächst bei höheren Temperaturen geschmolzen, bevor die anderen Materialien verarbeitet werden. Damit sollen bis zu 85 Prozent hochreines Lithium zurückgewonnen werden können – ohne die Reinheit bei Nickel, Mangan und Kobalt zu verringern.

Vor recht genau einem Jahr hatte sich LG Chem zusammen mit seiner Batteriesparte LG Energy Solution am kanadischen Unternehmen Li-Cycle beteiligt und dieses als bevorzugten Recyclingpartner für Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika ausgewählt.

Diese Strategie mit mehreren Partnern soll im Recycling-geschäft fortgesetzt werden. „Wir werden den Grundstein für den Einstieg in das globale Batterierecyclinggeschäft durch Beteiligungsinvestitionen legen“, sagt Sanghyub Lee, Vice President Corporate Strategy bei LG Chem. „Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit durch herausragende Technologien sichern und die Führung beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft der Zukunft übernehmen.“

