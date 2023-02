Redwood startet Produktion von recycelten Anoden-Kupferfolien

Das vom ehemaligen Tesla-CTO JB Straubel gegründete Recycling-Unternehmen Redwood Materials hat mit der Produktion von Anoden-Kupferfolien begonnen. Zudem hat Redwood vom US-Energieministerium eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 2 Milliarden Dollar für Batteriematerialien erhalten.

Die vor rund einem Jahr angekündigte Produktion von recycelten Anoden-Kupferfolien begann im Januar im Redwood-Werk in Nevada, wie das Unternehmen nun mitteilt. Bei der Ankündigung hieß es noch, dass die Produktion „bald“ starten werde – woraus nun doch recht genau zwölf Monate geworden sind.

Der erste Kunde für die Kupferfolien aus recyceltem Material ist Panasonic. Der japanische Hersteller wird diese Folien gemäß einer 2022 geschlossenen Vereinbarung in der zusammen mit Tesla betriebenen Gigafactory 1 in Nevada einsetzen – diese befindet sich wie die Redwood-Anlage im Tahoe Reno Industrial Center.

Redwood geht davon aus, noch in diesem Jahr mit der Kathodenqualifizierung beginnen können. Auch hier wird Panasonic einer der ersten Abnehmer sein, wenn es dann an die Serienproduktion geht – allerdings nicht für die Giga Nevada. Das Redwood-Kathodenmaterial soll in dem neuen Panasonic-Werk in Kansas verwendet werden, das 2025 in Betrieb gehen soll.

Redwood Materials hat zudem vom US-Energieministerium (DOE) eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erhalten, die das Unternehmen in Tranchen für den Bau seines neuen „Battery Materials Campus“ in South Carolina abrufen will.

„Die Unterstützung des DOE für dieses Projekt stellt einen entscheidenden Meilenstein im Engagement der Vereinigten Staaten dar, eine inländische Lieferkette für Batterien aufzubauen, die auf Fertigung und amerikanischer Innovation basiert“, schreibt das Unternehmen. „Durch die Lokalisierung dieser kritischen Lieferkette und die erstmalige Produktion von Anoden- und Kathodenkomponenten im Gigafactory-Maßstab in den USA adressiert Redwood den vielleicht wichtigsten Bedarf der Lieferkette bei der Elektrifizierung und stellt sicher, dass die Vereinigten Staaten ihre saubere Energie liefern können und nachhaltige Transportpläne.“

redwoodmaterials.com