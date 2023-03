BP Pulse und Apcoa bauen 100 Lade-Hubs in Europa

BP Pulse und Parkraumbewirtschafter Apcoa wollen gemeinsam 100 Schnelllade-Hubs in Europa aufbauen. Konkret in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen und Großbritannien.

Alle 100 Lade-Hubs in Apcoa-Parkhäusern sollen in den kommenden drei Jahren an den Start gehen. Die ersten beiden sind in Berlin und Bremen geplant und sollen bereits im dritten Quartal dieses Jahres in Betrieb gehen. Geplant ist ein Minimum von sechs Ladepunkten. Welche Ladesäulen dort verwendet werden sollen, gibt das Unternehmen in der Mitteilung nicht an. Es ist nur von „ultra-fast charging“ die Rede, also HPC-Säulen. Der genaue Typ und die Anschlüsse sind aber nicht bekannt.

Zudem soll es an einigen Hubs auch eine „Driver Lounge“ geben, mit Getränkeautomaten, Sitzgelegenheiten, WLAN, Toiletten und einer Möglichkeit, das Handy zu laden. Ob das für Berlin und Bremen der Fall sein wird, wurde nicht weiter spezifiziert. In Deutschland wird Aral bzw. Aral Pulse, die deutsche Marke von BP Pulse, die Schnelllader.

Angesichts des Verbots von Neuzulassungen von Verbrennern in Europa ab 2035 und dem Ziel, bis zu 30 Prozent aller öffentlichen Parkplätze mit Lademöglichkeiten auszustatten, wollen die Geschäftspartner „eine Lösung für gut beleuchtete Parkplätze in Stadtzentren bieten, wo die verfügbaren Flächen oft knapp sind“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die Zusammenarbeit mit BP Pulse ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung unseres Plans, gemeinsam mit Partnern 1.000 Schnellladestationen in Apcoa-Parkhäusern aufzustellen“, sagt Apcoa-CEO Philippe Op de Beeck.

Im September 2022 hatte Apcoa angekündigt, bis 2035 bis zu 100.000 neue Ladestationen in seinen Parkhäusern installieren zu wollen. Konkret strebt das Unternehmen an, europaweit an über 12.000 Standorten AC-Ladestationen mit 11 bis 22 kW Leistung zu installieren.

Quelle: Infos per Mail