Accelera: Cummins führt Marke für emissionsfreie Lösungen ein

Der US-Motorenbauer Cummins hat mit Accelera eine neue Marke für sein Geschäft mit Elektrifizierungslösungen ins Leben gerufen. Mit dem Start von Accelera kündigt Cummins zudem einige Projekten an, darunter die Einführung von 1.000 neuen E-Schulbussen in Kooperation mit Blue Bird.

Accelera tritt als neue Marke der Cummins-Geschäftseinheit New Power in Erscheinung und soll mit emissionsfreien Lösungen die „wichtigsten Industriezweige“ adressieren – vom kommerziellen Transport bis hin zur chemischen Produktion, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Konkret wird bei Accelera künftig die Entwicklung und Lieferung von unter anderem Wasserstoff-Brennstoffzellen, Batterien, E-Achsen, Traktionssystemen und Elektrolyseuren gebündelt.

Präsidentin der neuen Einheit wird Amy Davis, die seit 2020 bereits der Geschäftseinheit New Power vorsteht. „Die Einführung dieser neuen Marke sorgt für eine zusätzliche Fokussierung unseres Geschäfts und ermöglicht es uns, der sich ständig verändernden emissionsfreien Landschaft einen Schritt voraus zu sein“, wird Davis zitiert. Gleichzeitig mach Cummins in der Mitteilung deutlich, weiterhin auf „mehrere Lösungen“ zu setzen, um eine branchenweite Dekarbonisierung von Unternehmen zu erreichen. Neben Batterie-elektrischen Anwendungen investiert Cummins auch in Brennstoffzellen-Technologie und führt sein klassisches Motorengeschäft weiter.

Nach eigenen Angaben hat der Konzern in den vergangenen Jahren mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in Forschung und Technologie, Kapital und Übernahmen investiert, um ein weltweit führender Anbieter von emissionsfreien Technologien zu werden. Laut Jennifer Rumsey, Präsidentin und Chief Executive Officer von Cummins, ist das Ziel, „bei den motorbasierten Lösungen (…) weiterhin führend zu sein und diese weiterzuentwickeln“, aber gleichzeitig „die breiteste Kombination von emissionsfreien Technologien für die Nutzfahrzeugindustrie aufzubauen“.

Begleitet wird die Einführung der neuen Cummins-Marke von der Ankündigung, mit Blue Bird die Produktion von 1.000 elektrischen Schulbussen in den Vereinigten Staaten zu forcieren. Dies soll in den kommenden zwölf bis 18 Monaten geschehen. Konkret soll die Produktion der E-Schulbusse „erheblich beschleunigt werden“, wodurch sich die Anzahl der emissionsfreien Schulbusse, die das Duo seit Produktionsbeginn auf die Straße gebracht hat, mehr als verdoppeln soll.

- ANZEIGE -

Accelera soll nach Angaben von Cummins auf die jüngsten Fortschritte des Konzerns im eMobility-Bereich aufbauen. Zentral war etwa 2022 die Übernahme von Meritor und der wiederum über Meritor erfolgte Aufkauf des Nutzfahrzeuggeschäfts von Siemens. Nur kurz nach dem Abschluss der Übernahme von Meritor präsentierte Cummins bekanntlich auf der IAA Transportation den mit einem Cummins-Batteriesystem ausgestatteten ePowertrain 17Xe von Meritor. Das Aggregat verfügt unter anderem über ein Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaket (LFP), was eine Neuheit in der Batterielinie von Cummins darstellt. Der Konzern zeigte in Hannover außerdem seine neuen NMC-Batteriesysteme: Das BP95E, das eine 30 Prozent längere Lebensdauer als frühere Modelle bietet, und das BP30E, das laut Hersteller kompakt genug für den Einbau in die meisten Nutzfahrzeuge ist.

Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen seine neue Brennstoffzellentechnik für mittelschwere und schwere Lkw sowie Busse, die als Einzel- oder Doppelmodul mit 135 bzw. 270 kW Leistung angeboten wird. Cummins arbeitet mit Scania in Europa und Daimler Trucks in Nordamerika zusammen, um diese Brennstoffzellen der nächsten Generation zu entwickeln und in Demonstrationsfahrzeuge zu integrieren.

businesswire.com