FedEx setzt E-Lieferwagen von BrightDrop in Kanada ein

US-Logistikriese FedEx weitet seine Partnerschaft mit BrightDrop auf Kanada aus. Die General-Motors-Marke hat jetzt 50 Transporter des Typs Zevo 600 an FedEx übergeben. Die Lieferung der 50 Fahrzeuge ist dabei Teil einer größeren Vereinbarung.



Die FedEx-Tochtergesellschaft FedEx Express Canada hat die Fahrzeuge dieser Tage in Empfang genommen und wird sie in Toronto, Montreal und Surrey auf die Straße bringen. FedEx kündigte außerdem an, weitere Ladeinfrastrukturen in ganz Kanada einzurichten; bisher hat das Unternehmen 80 Ladestationen in den drei Städten installiert.

Der Einsatz in Kanada ist Teil des Ziels des Unternehmens, seine gesamte Paketabhol- und -zustellflotte bis 2040 auf lokal emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. Für FedEx Express wird die Umstellung noch schneller vonstattengehen, in der Express-Sparte sollen bis 2025 50 Prozent der weltweiten PUD-Fahrzeugkäufe elektrisch sein und dieser Anteil bis 2030 auf 100 Prozent steigen.

„FedEx Express Canada ist stolz auf die Rolle, die wir spielen, um unser Unternehmen dabei zu unterstützen, bis 2040 weltweit kohlenstoffneutral zu arbeiten“, sagt Dean Jamieson, Vice President of Operations bei FedEx Express Canada.

Die Lieferung der 50 Fahrzeuge ist Teil einer größeren Vereinbarung zwischen FedEx und BrightDrop, die vorsieht, dass FedEx in den kommenden Jahren insgesamt 2.500 E-Lieferwagen in seinen Betrieb integrieren wird. Darunter befinden sich auch mehr als 400 Stromer, die bereits in Südkalifornien im Einsatz sind.

BrightDrop hat die Produktion in Kanada Ende 2022 aufgenommen: GM investierte fast eine Milliarde kanadische Dollar in die Umwandlung des CAMI-Werks in Ontario in die erste EV-Fabrik des Landes. Der erste Zevo 600 lief nach siebenmonatiger Umrüstung vom Band – der schnellste Werksumbau in der Geschichte von GM.

Die BrightDroop-Vans basieren auf der Ultium-Plattform von General Motors, wobei der Zevo 600 speziell für Lieferungen auf der letzten Meile mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern konzipiert wurde.

Als GM BrightDrop im Jahr 2021 auf den Markt brachte, wurde FedEx bereits als Kunde genannt. „FedEx ist ein wichtiger Partner auf unserem Weg, die Kohlenstoffemissionen bei der Zustellung zu reduzieren“, sagt Steve Hornyak, Chief Commercial Officer bei BrightDrop. „Als unser erster Kunde, der Zevos in den USA und Kanada einsetzt, zeigt FedEx der Welt, wie der Einsatz von Elektrofahrzeugen dazu beitragen kann, ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, zu verbessern.“

Nordamerika ist unterdessen nicht der einzige Markt, den FedEx bei der Elektrifizierung im Blick hat. Ebenfalls heute kündigte FedEx Express den Einsatz seiner ersten zehn Elektrofahrzeuge in Südafrika an. Der Schritt folgt auf Elektroauto-Testfahrten im Jahr 2021. In Südafrika hat sich FedEx für die Maxus eDeliver 3 Transporter mit einer Reichweite von 240 Kilometern entschieden.

