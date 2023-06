Blink Charging bietet NACS-Option bei allen Produkten

Der US-Ladeinfrastrukturanbieter Blink Charging wird in seine gesamte Produktpalette neben dem Combined Charging System (CCS) auch Anschlüsse für das Tesla-Schnellladesystem, den sogenannten North America Charging Standard (NACS), integrieren. Dabei geht es nicht nur um DC-Schnelllader.

Blink hatte die NACS-Integration kürzlich bereits angekündigt. Wie das Unternehmen jetzt erklärt, wird die Integration in sämtlichen Ladeprodukten erfolgen. Die Produktion von NACS-fähigen Schnellladern soll im Oktober 2023 beginnen. Blink Charging will NACS-Anschlüsse auch in seine AC-Lader (Level 2) integrieren.

Laut Blink entfallen auf Level-2-Ladegeräte derzeit rund 90 Prozent aller Ladevorgänge in den Vereinigten Staaten – entsprechend wichtig sei eine zeitnahe Umstellung in diesem Bereich. Hier ist zunächst eine Doppel-Einheit für das öffentliche AC-Laden geplant, die sowohl über ein NACS- als auch ein J1772-Kabel verfügt.

Erst in dieser Woche hatte auch ChargePoint bestätigt, seine Schnelllader der Serie Express 250 sowie Express Plus mit NACS-Kabeln anzubieten und bestehende Säulen nachzurüsten. Auch bei ChargePoint soll die NACS-Option ebenfalls bei den Wallboxen CPF50 und Home Flex verfügbar sein – also auch im AC-Bereich.

Tesla hatte im November 2022 das Design seines proprietären Ladesteckers freigegeben und das System seitdem als „North American Charging Standard“ bezeichnet. Der schlanke Stecker und der kompakte Ladeport im Fahrzeug ermöglichen (einphasiges) AC-Laden sowie das DC-Schnellladen – letzteres lange Zeit ausschließlich an Teslas eigenen Superchargern. Seitdem in den vergangenen Wochen Autobauer wie Ford, General Motors, Rivian und auch Volvo angekündigt haben, ab 2025 den NACS-Ladeport in ihren Nordamerika-Modellen zu verbauen, haben auch zahlreiche CPO und Ladeinfrastruktur-Hersteller verkündet, künftig neben CCS1-, CHAdeMO- und dem US-AC-Standard J1772-Kabel auch NACS an ihren Ladesäulen anzubieten.

„Auf dem EVS36-Symposium Anfang dieses Monats haben wir die Integration von NACS-Anschlüssen in unser neues 240-kW-DC-Schnellladegerät angekündigt. Seit dieser aufregenden Ankündigung haben wir die Integration von NACS-Anschlüssen in unserer gesamten Produktlinie von Blink-Ladegeräten fleißig vorangetrieben“, sagt Brendan Jones, Präsident und CEO von Blink Charging. „Unser Ziel ist es, führend zu sein, innovativ zu sein und uns anzupassen, während die Branche ihren aggressiven Weg zur Einführung emissionsfreier Fahrzeuge fortsetzt. Blink unterstützt alle OEMs und stellt sicher, dass wir über NACS-Ladegeräte verfügen, die den Anforderungen der Kunden von GM, Ford, Rivian und Volvo gerecht werden.“

Harjinder Bhade, Chief Technology Officer bei Blink Charging, ergänzt, dass man in der Lage sei, die Produktion „schnell, effektiv und effizient zu erweitern, um den sich ändernden Anforderungen von OEMs und EV-Fahrern gerecht zu werden“. „Wir haben eng mit Steckverbinderherstellern und -lieferanten zusammengearbeitet, um die Verfügbarkeit der Ausrüstung zur Erfüllung dieser Verpflichtungen sicherzustellen“, so Bhade.

Auch wenn der NACS noch kein zertifizierter Standard ist – sowohl die CharIN als auch die SAE haben entsprechende Verfahren angekündigt –, könnte der NACS mit den Vorstößen der großen Hersteller und nun auch der Ladebranche zu einem De-facto-Standard werden, an dem kein Hersteller in Nordamerika vorbeikommt – noch bevor das Zertifizierungsverfahren überhaupt abgeschlossen ist.

globenewswire.com