Giovanni Palazzo will Elli und Electrify America enger verzahnen

Das globale Ladeinfrastruktur- und Energiegeschäft des Volkswagen-Konzerns wird seit dem 1. Juli von Giovanni Palazzo verantwortet. Unter ihm sollen neben Ladeangeboten der Marken Elli und Electrify America vermehrt Lösungen rund um Lastverteilung, Energiemarktoptimierung und Energiehandel in den Fokus rücken.

Giovannis Vorgängerin Elke Temme hatte ihre Aufgaben im Februar bekanntlich mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Für sie hat nun Giovanni Palazzo übernommen, der bisherige President und CEO des nordamerikanischen Schnellladenetzes Electrify America. Palazzo war seit 2018 auf diesem Posten und vor seinem Engagement bei Electrify America sieben Jahre lang für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Leiter der E-Mobilitätsstrategie. Frühere berufliche Stationen hatte er bei Mercedes-Benz und der Daimler AG. Auf Palazzo folgte bei Electrify America am 1. Juni Rob Barrosa als neuer President und CEO.

Palazzos Schwerpunkt wird einer Mitteilung von Volkswagen zufolge auf dem Ausbau des Schnellladenetzes und dem Aufbau einer eigenen Smart-Energy-Plattform liegen. Elli und Electrify America sollen zudem stärker kooperieren und neue Geschäftsmodelle international ausrollen. Außerdem soll der Bereich die Zusammenarbeit mit den Konzernmarken stärken und die Nähe zu Privat- und Flottenkunden intensivieren.

Wir erinnern uns: Volkswagen hatte das Geschäftsfeld Laden und Energie zum Jahreswechsel 2020/2021 geschaffen und bei Volkswagen Group Components angesiedelt. Die Intention dabei war und ist, die weltweiten Konzernaktivitäten zu Ladeinfrastruktur und Energiedienstleistungen zu bündeln. Anfang des Jahres hatte der Konzern eine Zwischenbilanz zu seinem Ladeinfrastruktur-Ausbau veröffentlicht.

„Volkswagen Group kann im Bereich Laden und Energie auf die Expertise seiner Marken aufbauen, insbesondere Electrify America – das größte offene Ladenetzwerk in den USA – und Elli, die bereits heute der größte Mobility Service Provider Europas ist,“ so Giovanni Palazzo, Senior Vice President Volkswagen Group Charging and Energy und CEO Elli. „Diese Expertise wollen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausbauen und das Energie-Management-Geschäft, das ein wichtiger Umsatztreiber in der Zukunft sein wird, vertikalisieren. Dahinter stehen eine neue strategische Ausrichtung, neue Geschäftsmodelle und eine engere Zusammenarbeit innerhalb des Bereichs sowie mit den Marken des Volkswagen Konzerns.“

Giovanni will die strategische Ausrichtung hin zu innovativen Lösungen rund um Lastverteilung, Energiemarktoptimierung und Energiehandel erweitern. So plant der Volkswagen-Konzern ab 2024 die ersten Dienstleistungen zum intelligenten Lademanagement für Flottenkunden. Lade- und Energiedienstleistungen wie öffentliches Laden, grüne Energie oder Energiemanagement werden teils schon heute von Electrify America in Nordamerika angeboten. Perspektivisch wolle der Konzern das E-Auto als intelligenten Verbraucher und Powerbank im Stromnetz verankern und damit einen Beitrag zum Energiesystem der Zukunft leisten, heißt es. Ergo will der Konzern weiter in den V2G-Bereich vorstoßen.

„Wir haben früh erkannt, dass Laden und Energie eines der wichtigsten Zukunftsfelder für den Hochlauf der E-Mobilität und das Vorantreiben der Energiewende ist. Es ist daher entscheidend, eigene Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu entwickeln und strategische Partnerschaften im Energiebereich zu schließen“, äußert Thomas Schmall, Konzernvorstand Technik und Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Technology. Mit Giovanni Palazzo gewinne man einen ausgezeichneten Branchenkenner und eine moderne Führungskraft, der die Kompetenzen des Konzerns in der Energiewende stärken wird. Als international erfahrener Manager bringe er die Skills mit, um globale Kooperationen und Innovationspartnerschaften voranzutreiben.

Zusammen mit Partnern will Volkswagen bis 2025 weltweit mehr als 43.000 Schnellladepunkte in Europa, China und Nordamerika aufbauen. Allein in Nordamerika soll sich das Schnellladenetz in Regie von Electrify America bis dahin auf 8.000 Ladepunkte verdoppeln. In China werden über das Joint-Venture CAMS bis 2025 insgesamt 17.000 Schnellladepunkte angepeilt. Für Europa nennt Volkswagen in seiner Mitteilung kein konkretes Ziel. Die Größenordnung lässt sich aber errechnen: Rund 18.000 Schnellladepunkte bleiben den gerade gemachten Angaben zufolge für Europa übrig.

