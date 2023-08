Designwerk expandiert in Benelux-Staaten

Der Schweizer eMobility-Spezialist Designwerk bietet nun auch in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg das komplette E-Lkw-Portfolio an – vom Muldenkipper über Niederflurfahrzeuge bis hin zum Schwertransporter.

Für die in Winterthur ansässige Volvo-Tochter bedeutet der Markteintritt in den Benelux-Ländern eine Expansion nach Norden. Kunden können vom 18- bis zum 50-Tonner mit Batteriekapazitäten zwischen 375 und 1.000 Kilowattstunden wählen, so Designwerk. In Deutschland ist das Schweizer Unternehmen seit 2021 aktiv.

„Wir sehen ein großes Marktpotential in den Benelux-Ländern für Designwerk E-Lkw aufgrund des hohen Technologie-Stands in Kombination mit dem positiven gesellschaftlichen und politischen Umfeld“, sagt Thomas Rücker, Leiter E-Lkw Vertrieb und Aftersales bei der Designwerk Technologies AG. „Ein Beispiel: Die Niederlande investiert kontinuierlich in die Energiewende und beschleunigt damit die Markentwicklungen. Das dichte und öffentlich zugängliche Ladestationen-Netz ist ein Ergebnis dieser Investitionen.“ In der Mitteilung verweist Designwerk auch auf eine Forbes-Studie aus dem Jahr 2022, wonach Luxemburg und die Niederlande unter den Top 10 der E-Auto-freundlichsten Ländern der Welt liegen.

Die lokale Benelux-Expansion wird vom Vertriebs- und E-Mobilitätsexperten Julian Rottier verantwortet. Dabei können Rottier und sein Team auf das gesamte Portfolio von Designwerk zurückgreifen. Dazu gehören Sattelschlepper und Autotransporter mit bis zu 1.000 kWh, elektrische Müllsammelfahrzeuge oder Kanalreinigungsfahrzeuge und auch Einzelstücke wie ein Milchsammelfahrzeug, das wir erst in der vergangenen Woche vorgestellt haben.

designwerk.com