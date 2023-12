Gotion High-Tech erörtert Fabrikdesign-Kooperation mit ABB

Konkret geht es laut einer ABB-Mitteilung um Werke, die den europäischen und US-amerikanischen Markt für E-Autos bedienen sollen. So steht es in einem nun in der Gotion-Batteriefabrik in Göttingen unterzeichneten Papier. In der Absichtserklärung fixiert haben beide Seiten nun zunächst die Entwicklung eines Master-Designplans, der Automatisierung, Elektrifizierung und digitale Technologien kombiniert.

Ziel ist es laut ABB unter anderem, „in den Fabriken von Gotion den Durchsatz mit einem höheren Grad an Automatisierung zu steigern, standardisierte, skalierbare und reproduzierbare Stromverteilungslösungen zu integrieren und optimierte Abläufe zu gewährleisten“.

Zuvor hatte sich Gotion für die Entwicklung seiner Fabriken im September bereits Siemens an Bord geholt, diese Partnerschaft aber nicht auf europäische und nordamerikanische Fabriken beschränkt. Siemens gab seinerzeit an, dass der chinesische Batteriezellen-Hersteller für die Digitalisierung seiner Batterieentwicklung und -fertigung auf sein Xcelerator-Portfolio zurückgreife, um „intelligente Fabriken umzusetzen“.

Gotion baut seine Fertigungskapazitäten aktuell stark aus. Relevant für den Deal mit ABB sind eine aktuell im Bau befindliche 50-GWh-Fabrik im US-Bundesstaat Illinois. Die Chinesen erwägen zudem eine 100-GWh-Fabrik in Marokko und zusammen mit InoBat eine Produktionsstätte in der Slowakei.

„Unsere Partnerschaft mit ABB wird uns in die Lage versetzen, einen Beitrag zur signifikant hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa und den USA zu leisten“, sagt Li Zhen, Chairman von Gotion. „Wir sind zuversichtlich, dass die Ansätze von ABB sich bewährt haben, um den Betrieb schnell zu erweitern und gleichzeitig zu gewährleisten, dass Sicherheit und Umweltverantwortung in jeder Phase berücksichtigt werden.“

„Dies ist ein neuer Meilenstein für ABB im Bereich der Batterieherstellung, bei dem wir mit Gotion High-Tech bei der Entwicklung ihrer groß angelegten Batteriefabriken zusammenarbeiten werden“, äußert Staffan Sodergard, Business Unit Manager, Battery Manufacturing, Process Industries, ABB. „Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt, hat die Massenproduktion von Batterien oberste Priorität, um die Verfügbarkeit und gleichbleibende Versorgung auf dem Weltmarkt zu gewährleisten.“

new.abb.com