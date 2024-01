StoreDot will schnellladende Zellen direkt in Batteriepacks verbauen

Laut StoreDot bringt das Batteriesystem mit der Bezeichnung I-BEAM XFC „die Fähigkeit zum extrem schnellen Laden von der Zelle auf die Fahrzeugebene“. bringt. Die sogenannte XFC-Zellen der Israelis sollen sich bekanntlich unter anderem durch ihre extreme Schnellladefähigkeit auszeichnen – im Mai 2022 hatte StoreDot einen Ladevorgang auf 86 Prozent in zehn Minuten demonstriert, einige Monate später wurde der Nachweis über eine Haltbarkeit von 1.000 Schnelllade-Zyklen bei produktionsbereiten Zellen vermeldet. Bei XFC handelte es sich um Pouch-Zellen, es sind aber auch 4680-Rundzellen angekündigt.

Doch zurück zum aktuellen Cell-to-Pack-Ansatz: Die entsprechenden XFC-Elektroden werden in dem neuen Systemansatz zu sogenannten I-BEAM XFC-Zellen zusammengesetzt, die dann laut StoreDot direkt in das Akkupaket eingebaut werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen sollen in diesem Fall die Zellen über eine eingebettete Kühltechnologie verfügen, „die ein verbessertes Wärmemanagement ermöglicht“, wie es heißt.

StoreDot gibt an, sich bereits mehrere Patente in Verbindung mit dem neuen Batteriekonzept gesichert zu haben. „Als Pionier der XFC-Batterietechnologie sind wir bestrebt, extrem schnelle Ladevorgänge zu ermöglichen, von der Zellebene über das Akkupaket bis hin zum Fahrzeug. Wir treiben weiterhin Innovationen voran, die die EV-Revolution beschleunigen werden. Mit I-BEAM XFC haben wir die Architektur des Batteriepacks neu konzipiert, um das Potenzial von XFC in realen Fahrzeugen voll auszuschöpfen“, äußert Dr. Doron Myersdorf, CEO von StoreDot. Durch einen ganzheitlichen Ansatz habe man ein Konzept entwickelt, das die Packungseffizienz und die Lebensdauer der Batterie verbessert und das es den Besitzern von Elektrofahrzeugen ermögliche, so schnell zu laden wie Benzin zu tanken.

Für 2024 kündigt StoreDot bereits die Vorführung des ersten mit der XFC-Technologie ausgestatteten Elektrofahrzeugs ebenso wie die Lieferung von prismatischen B-Mustern an OEMs und die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den USA an. Partner des Unternehmens sind unter anderem Mercedes-Benz, Volvo Cars, VinFast, Polestar und Ola Electric.

Im Januar 2023 teilten die Israelis mit, dass ihre Batteriezellen von 15 Automarken aus Europa, Asien und den USA unter realen Bedingungen getestet werden. Die StoreDot-Zellen sollen künftig wie berichtet auch auf diesen drei Kontinenten in bestehenden und künftigen Batteriefabriken von Automobilpartnern produziert werden. StoreDot selbst plant keine eigenen Produktionsstätten. Dieser Ansatz gewährleiste den Kunden „eine Just-in-time-Belieferung an ihren eigenen Standorten“.



prnewswire.com