StoreDot will Batteriezellen auf drei Kontinenten fertigen lassen

Der israelische Batterieentwickler StoreDot hat nähere Details zur geplanten Produktion seiner schnellladenden Batteriezellen genannt. Die Zellen sollen demnach auf drei Kontinenten gefertigt werden – in den USA, in Europa und in Asien.

StoreDot plant dabei bekanntlich keine eigenen Produktionsstätten, sondern will die Zellen in bestehenden und künftigen Batteriefabriken seiner Automobilpartner produzieren. Dieser Ansatz wurde laut der Mitteilung gewählt, um den Kunden „eine Just-in-time-Belieferung an ihren eigenen Standorten zu bieten“. Zudem solle die Lieferkette jeweils lokalisiert werden, um die CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Die Produktion soll im Laufe des Jahres 2024 beginnen, wie das israelische Unternehmen in der Mitteilung bekräftigt. Konkrete Partner für die Batteriefertigung nennt StoreDot noch nicht. Seit 2021 existiert jedoch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Zellhersteller Eve Energy – bereits damals wurde das Ziel einer Serienfertigung im Jahr 2024 genannt. Eve Energy verfügt über Werke in China und baut weitere. Für Europa wurde im Januar diesen Jahres eine strategische Zusammenarbeit mit dem angehenden Zellhersteller Italvolt verkündet, um die XFC-Zellen von StoreDot in Italien zu fertigen. Warum die beiden bereits verkündeten Partner in der aktuellen Mitteilung nicht genannt werden, ist unklar.

Die schnell aufladbaren siliziumdominierten Batteriezellen von StoreDot werden wie berichtet von 15 Automarken aus Europa, Asien und den USA unter realen Bedingungen getestet. Namen hatte StoreDot damals nicht genannt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die eigenen Investoren Mercedes, VinFast, Volvo Cars, Polestar und Ola Electric zu diesen Testkunden gehören.

Die XFC-Zelle soll sich unter anderem durch ihre extreme Schnellladefähigkeit auszeichnen – im Mai 2022 hatte das Unternehmen einen Ladevorgang auf 86 Prozent in zehn Minuten demonstriert, im Oktober wurde der Nachweis über eine Haltbarkeit von 1.000 Schnelllade-Zyklen bei produktionsbereiten Zellen vermeldet. Dabei handelte es sich um Pouch-Zellen, es sind aber auch 4680-Rundzellen angekündigt.

„Es ist wichtig, dass führende Batterieentwickler wie StoreDot Batterien konsistent, effizient, bequem und nachhaltig liefern können, da uns die Umweltauswirkungen der Batterielieferketten sehr am Herzen liegen“, sagt Unternehmenschef Doron Myersdorf. „Indem wir unsere OEM-Kunden von ihren eigenen Standorten aus bedienen, können wir dies tun dies effektiver tun und gleichzeitig unser Engagement für Netto-Null demonstrieren.“

StoreDot hatte 2022 seine strategische Technologie-Roadmap „100inX“ vorgestellt, in der die nächsten drei Technologie-Generationen angekündigt wurden. Bis 2024 soll die „100in5“-Batterie kommen – eine siliziumdominierten XFC-Zelle, die Strom für 100 Meilen (160 km) in fünf Minuten laden kann. Die Semi-Solid-State-Zelle „100in3“ soll bis 2028 kommen, die „100in2“ als „Post-Lithium-Architektur“ soll 2032 an Automobilhersteller geliefert werden.

