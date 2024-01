„Zukunftssichere Ladeinfrastruktur für Ihre Unternehmensflotte“ – Horst Haug, Mobilize Power Solutions

Bei Mobilize handelt es sich um die vierte Marke im Renault-Konzern. In Deutschland ist sie in Form eines Joint Ventures von Renault und GP Joule aktiv.

Europaweit hat Mobilize 50.000 Ladepunkte installiert, außerdem arbeite man an einem europaweiten Backend, berichtet Haug. Ob der Aufbau von Ladeanlagen am Office inzwischen schon eine Routine-Aufgabe ist. Haug verneint. „Die Lösungen sind klar, aber die Umsetzung ist immer individuell“, so der Mobilize-Geschäftsführer.

Als eines der wichtigsten Projekte skizziert der Geschäftsführer des Hamburger Joint Ventures, die für das zweite Quartal 2024 geplante Kommerzialisierung einer V2G-fähigen Wallbox namens Mobilize Powerbox, die es zu dem ebenfalls V2G-fähigen Renault 5 geben soll. Bei dem dazugehörigen Stromvertrag wird Mobilize wiederum mit The Mobility House kooperieren. So klein ist in diesem Fall die eMobility-Welt.