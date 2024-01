Holcim bekundet Kaufabsicht für 1.000 Mercedes eActros

Die Betonung liegt dabei auf „geplante Einzelbestellung“, denn beide Seiten haben zwar eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine verbindliche Bestellung der 1.000 Elektro-Lkw handelt es sich aber noch nicht. Eine Zeitschiene, wann mit ersten Tranchen zu rechnen ist, lassen die Partner offen. Die vollständigen technischen Daten des Modells sind allerdings auch noch nicht lange publik: Der eActros 600 wurde im Oktober 2023 vorgestellt. Mit einer Batteriekapazität von rund 600 kWh (daher auch die Typbezeichnung eActros 600) soll Mercedes‘ elektrischer Schwerlaster über 500 Kilometer weit kommen.

Die Serienproduktion des Neumodells peilt der Hersteller für Ende 2024 an. Erste Serien-Exemplare können Holcim also frühestens 2025 erreichen. Als Einsatzzweck schwebt dem Schweizer Baustoffhersteller vor, einen Großteil der eActros 600 mit Siloaufliegern auszustatten und sie „für den anspruchsvollen

Transport von Baustoffen wie Zement einzusetzen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Holcim hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, ist mit seinen rund 60.000 Mitarbeitenden aber in mehr als 60 Ländern vertreten.

„Holcim zählt zu den wichtigsten Kunden von Mercedes-Benz Trucks in der Baubranche“, betont Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks. „Es freut

uns sehr, dass sich das Unternehmen bei der Transformation hin zu

alternativen Antrieben für den eActros 600 entschieden hat. Unser E-Lkw mit

Stern wird in Sachen Effizienz neue Maßstäbe setzen.“

„Holcim treibt die Transformation zu einem nachhaltigeren und effizienteren Transport durch die Dekabornisierung unserer Logistik voran“, ergänzt Miljan Gutovic, Region Head Europe bei Holcim. „Wir freuen uns, in

Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Trucks unsere Flotte zu elektrifizieren.

Damit wollen wir unserem Ziel näher kommen, dass bis 2030 30 Prozent

unserer Fahrzeugkäufe oder Verträge auf emissionsfreie schwere Lkw

entfallen.“

Dabei setzt der Baustoffproduzent auf E-Lkw verschiedener Hersteller. So orderte das Unternehmen vergangenes Jahr 130 E-Lkw des Typs FM Electric und FH Electric bei Volvo Trucks. Dabei handelt es sich um die erste Tranche eines Rahmenvertrags über bis zu 1.000 E-Lkw bis 2030. Die besagten ersten 130 E-Lkw sollen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien eingesetzt werden – und die Bestellung im Laufe dieses Jahres abgearbeitet sein.

Holcim hat auch bereits Erfahrungen mit Elektro-Lkw im laufenden Betrieb: Die Schweiz-Tochter des Konzerns betreibt seit 2021 drei E-Betonmischer von Designwerk (einer Volvo-Tochter), zudem hat der Konzern 2022 zehn Hyliion ERX bestellt. Auch gegenüber Wasserstoff-Lkw ist Holcim aufgeschlossen: So ist das Unternehmen einer von fünf Testkunden, die Mitte dieses Jahres einen GenH2 Truck von Daimler Truck in Empfang nehmen. Serienreife soll das Wasserstoff-Modell 2027 erlangen. Auch mit Blick auf den Rahmenvertrag mit Volvo Trucks ist nicht überliefert, ob es sich allein um BEVs handeln muss: Denn in der seinerzeitigen Mitteilung zu dem Holcim-Volvo-Deal war von Elektro-Lkw die Rede, nicht von Batterie-elektrischen Lkw. Holcim könnte also auch zu einem späteren Zeitpunkt den kommenden Brennstoffzellen-Lkw von Volvo (die Prototypen nutzen das FH-Chassis) beziehen – die Betonung liegt aber auf „könnte“, bestätigt ist das nicht.

Den Mercedes-Benz eActros 600 haben unterdessen auch schon andere Kunden im Visier. Der 40-Tonner beherbergt eine inhouse entwickelte Elektro-Achse mit zwei Elektromotoren und Vier-Gang-Getriebe. Das System ist auf 800 Volt ausgelegt und generiert 400 kW Dauer- sowie 600 kW Spitzenleistung. Der Antrieb wurde laut Mercedes-Benz Trucks speziell für den Einsatz im schweren Fernverkehr entwickelt – und auch deshalb bewusst mit vier Gängen ausgestattet. Der bereits im Markt befindliche mittelschwere eActros 300/400 kombiniert bekanntlich zwei E-Motoren mit einem Zwei-Gang-Getriebe. Alle weiteren Details zu dem Elektro-Truck haben wir hier zusammengefasst.

Konkrete Bestellabsichten für den eActros 600 hegen zurzeit unter anderem Tevex Logistics, Hegelmann oder Dachser. Tevex Logistics, die Logistiktochter der Tönnies Unternehmensgruppe, unterzeichnete Anfang 2023 eine Absichtserklärung für die Bestellung von 50 Exemplaren. Zuvor hatten bereits die Hegelmann Group und Dachser ihre Absichten zur Beschaffung von ebenfalls jeweils 50 Exemplaren des Modells bekundet.

