SUV-Coupé Polestar 4 ab 61.900€ / Tesla Model Y ist meistverkauftes Auto 2023

1 – Marktanalysten bestätigen: Tesla Model Y war 2023 meistverkauftes Auto

Rund 1,23 Millionen Exemplare des Tesla Model Y wurden laut vorläufigen Daten von JATO Dynamics im vergangenen Jahr weltweit verkauft. Damit bestätigen die Marktanalysten, was Tesla schon bei seiner Jahresbilanz hervorhob: Dass das Model Y im vergangenen Jahr über alle Antriebsarten hinweg das weltweit meistverkaufte Auto war. Noch nie sei dies mit einem Elektroauto gelungen, frohlockten die Texaner. JATO Dynamics stützt diese These nun, allerdings noch unter Rückgriff auf vorläufige Daten.

2 – BMW bringt weitere Antriebsoptionen in i5 und iX2

BMW wird ab März für die elektrischen Modelle i5 und iX2 jeweils eine zusätzliche Antriebsvariante anbieten. Der i5 ist im vergangenen Oktober mit einem 250 kW starken Heckantrieb namens i5 eDrive40 und einem 442 kW starken Allradmodell als i5 M60 xDrive auf den Markt gekommen. Der Basis-i5 kostet mindestens 70.200 Euro, der M60 steht mit 99.500 Euro gerade noch so mit einem fünfstelligen Preis in der Liste. Der neue i5 xDrive40, der bereits im BMW-Konfigurator aufgeführt wird, orientiert sich bei Preis und Leistung eher am bekannten Basismodell, liegt in beiden Fällen aber etwas darüber.

3 – SUV-Coupé: Polestar 4 kommt ab 61.900 Euro auf den Markt

Der Polestar 4 ist ab sofort offiziell in Europa und Australien erhältlich. In China erfolgten der Produktionsstart und die ersten Auslieferungen bereits Ende 2023. Hergestellt wird das Modell in der Fabrik von Geely in Hangzhou Bay. Dort werden ab Mitte 2024 auch die ersten Exemplare für die europäischen Märkte vom Band laufen. Die hiesigen Auslieferungen des Polestar 4 sollen im August beginnen. Den Bestellstart für Europa macht Polestar jetzt dennoch schon offiziell – und nennt auch erstmals Preise.

4 – Smart soll mit seinem #6 das Limousinen-Segment ansteuern

Smart will sein Elektroauto-Angebot auf weitere Karosserieformen ausweiten und dabei mit dem Hashtag 6 offenbar ins Limousinen-Segment vorstoßen. Laut Informationen des spanischen Portals motor.es wird der Smart Hashtag 6 eine Coupé-artige Limousine mit einem ähnlichen Radstand wie der Polestar 2 – einem seiner Hauptkonkurrenten. Angeboten werden sollen Varianten mit einem und zwei Motoren. Die verbaute LFP-Batterie soll für über 600 Kilometer reichen.

5 – Ford bringt den Transit Connect als Plug-in-Hybrid heraus

Ford bringt mit der dritten Generation seines Kastenwagens Transit Connect nun auch eine Plug-in-Hybrid-Variante zu den Händlern. Der Wagen basiert neuerdings auf der MQB-Plattform von Volkswagen. Er ist also ein Modellbruder des VW Caddy. Der erstmals im Transit Connect verfügbare Plug-in-Hybrid ist demzufolge auch aus dem Volkswagen-Konzern bekannt. Er kombiniert einen 1,5 Liter-Benziner mit einem Elektromotor für eine Systemleistung von 110 kW.