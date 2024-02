GM bestellt bei LG Chem Kathodenmaterial im Milliarden-Wert

Der Vertrag sieht vor, dass LG Chem im Zeitraum zwischen 2026 und 2035 über 500.000 Tonnen Kathodenmaterial aus seiner Fabrik in Tennessee an GM liefern wird, genug für die Produktion von etwa fünf Millionen E-Autos mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern, wie LG Chem vorrechnet. Die in Tennessee produzierten NCMA-Kathodenmaterialien (Nickel, Kobalt, Mangan, Aluminium) werden voraussichtlich hauptsächlich von Ultium Cells, dem Joint Venture zwischen LG Energy Solution und GM, verwendet.

Ultium Cells baut bzw. betreibt bereits drei Batteriezellfabriken in den USA – in Ohio, Tennessee und Michigan. Dabei wird das Joint Venture mit einem Darlehen über 2,5 Milliarden US-Dollar vom US-Energieministerium unterstützt. Pläne für eine vierte gemeinsame Fabrik in Indiana gab es zwar, sie werden von GM und LGES aber nicht mehr weiter verfolgt.

GM hat sich in dem Liefervertrag aber das Recht gesichert, die NCMA-Kathodenmaterialien von LG Chem auch außerhalb von Ultium Cells einzusetzen. „Da es sich bei dieser Liefervereinbarung um einen direkten Vertrag mit GM handelt, können die Kathodenmaterialien von LG Chem auch von GM in anderen EV-Projekten verwendet werden“, heißt es dazu in der Mitteilung.

Die nun erfolgte Bestellung stellt einen Teil des im Juli 2022 zwischen LG Chem und GM vereinbarten Liefervolumens von insgesamt mehr als 950.000 Tonnen Kathodenmaterial dar. Dieser Rahmenvertrag sah Lieferungen ab 2022 vor.

„Dieser Vertrag baut auf dem Engagement von GM auf, eine starke, nachhaltige Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu schaffen, um unseren schnell wachsenden Bedarf an Elektrofahrzeugen zu decken“, sagt Jeff Morrison, GM Vice President, Global Purchasing and Supply Chain zu der aktuellen Vereinbarung über 500.000 Tonnen. „Wichtig ist, dass diese Zusammenarbeit mit LG Chem in Tennessee stattfindet und die nordamerikanische Lieferkette zu einem für die Branche kritischen Zeitpunkt stärkt.“

LG-Chem-CEO Shin Hak-cheol ergänzt: „Durch die Stärkung unserer strategischen Zusammenarbeit mit GM werden wir den nordamerikanischen EV-Markt gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft führen. Unser Ziel ist es, durch erstklassige Produktivität und den Ausbau unserer globalen Produktionsstandorte einen einzigartigen Kundennutzen zu schaffen.“

lgchem.com