Audi bereitet Györ für E-Kleinwagen-Antriebe vor

Die ersten Anlagen hierfür seien eingetroffen und die Planung der Produktionslinien sei im Gange, wie Audi Hungaria mitteilt. Dass die Antriebe für den MEBeco aus Györ kommen werden, hatte Audi bereits im Juni 2022 bestätigt und dabei verkündet, dass für die Motorenfertigung für die E-Kleinwagen ein neuer Produktionsbereich errichtet wird.

Audi Hungaria nennt nun auch einige Details zu der Produktion: Die Fertigungstiefe sei erhöht worden, was auch „neue Kompetenzen“ erfordere. So werde das Lamellenpaket für den MEBeco erstmals innerhalb des Unternehmens in Serie gefertigt (und offenbar nicht wie bisher als Zulieferer-Komponente bezogen). Selbiges gilt auch für die Rotoren und die Leistungselektronik, die nun ebenfalls in Györ direkt gefertigt werden.

Die Ingolstädter fertigen bereits seit Mitte 2018 in dem ungarischen Werk Elektromotoren – zunächst für den in Brüssel gebauten e-tron quattro (inzwischen Q8 e-tron). Rund ein Jahr später wurde die Produktion erweitert. Und seit November 2023 werden auch die Elektromotoren für die Premium Platform Electric (PPE) in Györ in Serie gebaut – also etwa für den kommenden Audi Q6 e-tron. Auf 15.000 Quadratmetern fertigen rund 700 Mitarbeitende täglich bis zu 2.000 PPE-Motoren.

„Erst vor wenigen Monaten haben wir die Serienproduktion unserer Antriebe für die Elektroplattform PPE (Premium Platform Electric) erfolgreich gestartet und bereits mit den Vorbereitungen für die Produktion der neuen Generation elektrischer Antriebe, des MEBeco, begonnen“, sagt Robert Buttenhauser, Vorstand für Motorenproduktion bei Audi Hungaria. „Das zeigt auch, wie intensiv die Transformation in unserem Unternehmen stattfindet. Wir bereiten unsere Mitarbeiter kontinuierlich auf die Produktion der neuen Motorenfamilie vor, für die wir auch neue Aktivitäten und Kompetenzen benötigen.“

Bei dem MEBeco handelt es sich um jene Basis, die früher auch MEB Entry oder MEB Small genannt wurde – also die Ausgangsbasis für die Serienmodelle des VW ID.1/ID.2, des Ablegers von Cupra, der mutmaßlich Raval heißen wird, und des entsprechenden E-Kleinwagens von Skoda. Die Elektromotoren für diese Fahrzeuge kommen aus Ungarn, die Fahrzeugfertigung selbst wird aber in Spanien angesiedelt: Der ID.2 und Cupra kommen aus dem Seat-Werk in Martorell, das kleine VW-SUV (vermutlich ID.2 X genannt) und das Skoda-Pendant sollen in Pamplona gefertigt werden.

