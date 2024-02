Lilium geht Kooperationen mit Star Charge und PhilJets ein

Erst vor gut einem Monat gab Lilium eine strategische Partnerschaft mit dem Flughafenbetreiber Fraport zur Entwicklung eines kommerziellen eVTOL-Netzes bekannt. Nun folgen zwei weitere Kooperation, die das Startup erst vor wenigen Tagen mit Star Charge und PhilJets schloss.

Bei der ersten Kooperation hat sich Lilium mit Star Charge zusammengetan, „um Ladesysteme für seine Lilium Jets zu entwickeln, anzupassen und bereitzustellen“. In einem ersten Schritt hat das bayerische Unternehmen 120 Ladegeräte bei den Chinesen für den eigenen Bedarf bestellt. Diese sind für die Testflugzeug-Flotte sowie für die Flugzeugwartungs- und Auslieferungszentren vorgesehen. Künftig will Lilium seinen Kunden, die in Vertiports investieren, ebenfalls Ladestationen zur Verfügung stellen.

Als Ladestandard setzt Lilium auf das Combined Charging System (CCS). Das Star-Charge-Schnellladesystem mit flüssigkeitsgekühlten Kabeln soll sich sowohl für den Lilium Jet als auch für andere eVTOLs eignen. Zur weiteren Technik machen beide Unternehmen jedoch keine Angaben.

Darüber hinaus hat Lilium eine zweite Kooperation mit dem Luftfahrtanbieter PhilJets bekannt gegeben. Dieser hat ein Memorandum of Understanding zum Kauf von zehn Lilium Jets unterzeichnet. Zudem planen beide Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit beim Aufbau eines eVTOL-Betriebsnetzes auf den Philippinen und in anderen südostasiatischen Ländern wie Kambodscha.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Lilium und PhilJets bei der Entwicklung eines künftigen Dienstes zusammenarbeiten. Dazu gehört auch die gemeinsame Festlegung von Routen, Städtepaaren und der Passagiernachfrage für einen On-Demand-eVTOL-Dienst in der Region. Beide Unternehmen wollen außerdem potenzielle Standorte, Anforderungen und Partner für die Landeinfrastruktur ermitteln, einschließlich der Identifizierung von Vertiport-Partnern oder auch des Zugangs zu Liliums bestehendem Netzwerk von Anbietern von Ladegeräten.

Erst im Dezember hatte Lilium den Produktionsstart für seinen Lilium Jet vermeldet. Die ersten sieben produzierten Exemplare sollen für Flugtests zur Erlangung der Musterzulassung des Lilium Jet bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) eingesetzt werden. Von dieser hatte Lilium im November das sogenannte Design Organization Approval erhalten. Genehmigung ist eine zentrale Anforderung für Unternehmen, die Verkehrsflugzeuge entwickeln. In den USA hatte es im Juni von der FAA die G-1-Zertifizierung erhalten. Bislang ist unklar, wann die ersten Exemplare an PhilJets ausgeliefert werden.

